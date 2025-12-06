Mỹ đặt thời hạn để châu Âu tiếp quản phần lớn năng lực quốc phòng NATO

Theo một số nguồn tin giấu tên cho biết, Mỹ đã thông báo với các đồng minh châu Âu rằng Washington mong muốn châu Âu tiếp quản phần lớn năng lực quốc phòng thông thường của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 2027.

Một cuộc tập trận của NATO tại Ba Lan. Ảnh: APA

Thông điệp này được đưa ra tại một cuộc họp ở Washington trong tuần qua, với sự tham dự của các quan chức Lầu Năm Góc phụ trách chính sách NATO và đại diện nhiều phái đoàn châu Âu trong tuần này. Giới chức Mỹ được cho là chưa hài lòng với tiến độ củng cố năng lực quốc phòng của châu Âu kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Lầu Năm Góc nhấn mạnh nếu không đạt được mục tiêu đúng hạn, Mỹ có thể rút khỏi một số cơ chế phối hợp quân sự trong NATO. Một số thành viên Quốc hội Mỹ đã được thông báo về định hướng này và bày tỏ quan ngại.

Hiện chưa rõ Mỹ sẽ đánh giá mức độ “hoàn thành” của châu Âu ra sao, cũng như thời hạn chót 2027 có phản ánh quan điểm chính thức của chính quyền Tổng thống Donald Trump hay chỉ là lập trường của một nhóm quan chức.

Về phía châu Âu, nhiều chính phủ cho rằng mục tiêu trên là khó khả thi trong bối cảnh ngân sách hạn chế, rào cản chính trị nội bộ và tốc độ sản xuất quốc phòng còn chậm. Ngoài ra, nhiều hệ thống vũ khí Mỹ - dù được Washington khuyến khích mua - thường mất nhiều năm mới có thể bàn giao.

Một yếu tố then chốt khác là Mỹ hiện vẫn sở hữu các năng lực chiến lược như tình báo, giám sát và trinh sát mà châu Âu khó có thể thay thế trong thời gian ngắn Một quan chức NATO đã xác nhận châu Âu đã tăng cường vai trò quốc phòng, nhưng không bình luận về hạn chót 2027.

MINH CHÂU