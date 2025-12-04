Đức: Kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3

Quân đội Đức đã tiếp nhận và đưa vào vận hành phần đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow 3 do Israel sản xuất, trị giá khoảng 4 tỷ USD.

Lễ bàn giao tổ hợp Arrow 3 tại căn cứ không quân Holzdorf, Đức. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết đây là lần đầu tiên, Đức sở hữu năng lực cảnh báo sớm và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa để tăng cường khả năng bảo vệ người dân, cũng như cơ sở hạ tầng quốc gia.

Điều này cho thấy Đức đang góp phần củng cố mạng lưới phòng không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thỏa thuận cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow 3 được Đức và Israel ký năm 2023, được mô tả là hợp đồng xuất khẩu quân sự lớn nhất trong lịch sử Israel.

Hệ thống này được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm xa bay ngoài rìa khí quyển Trái Đất.

Tổ hợp Arrow 3 bao gồm radar theo dõi, các bệ phóng và dàn tên lửa đánh chặn, được cho là có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao lên tới 100km.

Dự kiến, các thành phần khác của hệ thống sẽ triển khai tại những địa điểm bổ sung trên lãnh thổ Đức khi toàn bộ tổ hợp được chính thức đưa vào hoạt động. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ mang lại cho Đức năng lực đánh chặn tầm xa, đồng thời bổ sung cho các hệ thống Patriot tầm trung hiện có cũng như cho các tên lửa phòng không tầm ngắn Iris-T.

Lễ tiếp nhận của Đức ngày 3-12 đánh dấu lần đầu tiên một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow được triển khai bên ngoài lãnh thổ Israel. Động thái này diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách tăng cường năng lực phòng vệ không phận chung của khu vực.

Hệ thống Arrow sẽ trở thành một phần của Sáng kiến Lá chắn bầu trời châu Âu, vốn do Berlin đề xuất và khởi động sau khi bùng nổ căng thẳng giữa Nga và Ukraine năm 2022. Đến nay, đã có 23 nước tham gia sáng kiến trên.

