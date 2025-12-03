EU tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng

Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu vừa đạt được thỏa thuận tạm thời về một đạo luật mới, đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu nhằm thống nhất cách các nước thành viên xác định và xử lý hành vi tham nhũng trong Bộ luật Hình sự.

Biểu tình chống tham nhũng ở Serbia. Ảnh: THE NEW UNION POST

Luật thiết lập những tiêu chuẩn chung để bảo đảm các hành vi tham nhũng được hình sự hóa và định nghĩa thống nhất trong toàn Liên minh châu Âu (EU), gồm các tội danh hối lộ trong khu vực công và tư, tham ô và lạm dụng chức vụ, lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi, cản trở công lý, làm giàu bất chính từ các hành vi tham nhũng, che giấu tội phạm tham nhũng và các vi phạm nghiêm trọng liên quan tới lạm dụng chức vụ công.

Cùng với việc thống nhất khái niệm tội danh, luật yêu cầu các nước thành viên áp dụng mức hình phạt đủ sức răn đe. Hình phạt tối đa đối với cá nhân sẽ tăng từ ít nhất 3 năm tù lên ít nhất 5 năm tù, tùy theo loại tội phạm. Người bị kết án có thể chịu các hình phạt bổ sung như phạt tiền, cách chức, tước quyền đảm nhiệm hoặc tham gia hoạt động công vụ, thu hồi giấy phép, hoặc bị loại khỏi các quy trình đấu thầu và tiếp cận quỹ công. Đối với pháp nhân, mức phạt tiền có thể dao động từ 3-5% tổng doanh thu toàn cầu hoặc 24 triệu EUR - 40 triệu EUR, tùy theo vi phạm.

Truyền thông châu Âu ngày 3-12 đưa tin, với tư cách quốc gia Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Peter Hummelgaard nhấn mạnh, chỉ thị mới sẽ cập nhật và củng cố khuôn khổ pháp lý của EU về tham nhũng, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung của khối nhằm đấu tranh chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức.

Chỉ thị này sẽ thay thế 2 văn bản pháp lý trước đây của EU, gồm luật năm 2003 về tham nhũng trong khu vực tư và Công ước năm 1997 về tham nhũng liên quan tới quan chức EU và quan chức các nước thành viên. Là thành viên Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng, EU kỳ vọng việc cập nhật khung pháp lý sẽ giúp hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường hiệu quả cuộc chiến chống tham nhũng trong toàn khối.

HẠNH CHI