Tổng thống Mỹ đánh giá cao kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và đặc phái viên Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc gặp giữa đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow đã diễn ra rất tốt đẹp.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner tại Moscow. Ảnh: KREMLIN

Theo Sputnik ngày 4-12, tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ông Donald Trump thông báo: “Tổng thống Putin hôm qua đã có một cuộc gặp rất tốt đẹp với Jared Kushner và Steve Witkoff”.

Tổng thống Nga Putin đã tiếp đặc phái viên Witkoff và ông Kushner tại Điện Kremlin vào ngày 3-12. Hai bên đã thảo luận trong khoảng gần năm giờ về nội dung cốt lõi của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Các bên nhất trí sẽ tiếp tục làm việc và không tiết lộ nội dung cuộc trao đổi.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, sau cuộc đàm phán, cả hai ông Witkoff và Kushner bày tỏ sự tin tưởng Moscow có thiện chí chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Trump thừa nhận không thể dự đoán cuộc gặp tại Điện Kremlin sẽ dẫn đến kết quả gì. Tổng thống Mỹ cũng lặp lại tuyên bố Mỹ không còn chi tiền viện trợ cho Ukraine.

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức trong chính quyền Mỹ cho biết đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner đánh giá cuộc gặp là “toàn diện và mang tính xây dựng”. Cả hai người cũng đã thông báo kết quả này cho phía Ukraine.

Trước chuyến đi Moscow, đoàn Mỹ đã gặp đại diện phía Ukraine. Theo báo chí nước ngoài, trong cuộc đàm phán tại Florida, hai bên đã đề cập tới các vấn đề như hoán đổi lãnh thổ, bảo đảm an ninh, và khả năng Ukraine không thể gia nhập NATO. Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, đoàn đàm phán Mỹ dự định đến một quốc gia châu Âu để gặp Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

