Châu Âu siết chặt an ninh dịp cuối năm

Các quốc gia châu Âu đang triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, tăng cường cảnh giác tại các chợ Giáng sinh và khu vực công cộng đông người nhằm đối phó với mối đe dọa tấn công khủng bố tăng cao trong mùa lễ hội cuối năm.

Tăng cường giám sát

Tại Pháp, công tác an ninh tại các chợ Giáng sinh đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi cảnh sát phát hiện một khẩu súng ngắn và đạn dược ở khu vực chợ Giáng sinh Strasbourg, quận Petite France, TP Strasbourg. Vụ việc này đã làm dấy lên mối lo ngại về các âm mưu tiềm ẩn phá hoại mùa lễ hội.

Tại Đức, chính quyền các địa phương cấm mang dao và các loại vũ khí sát thương vào khu vực chợ Giáng sinh; tăng cường kiểm tra cá nhân và lắp đặt thêm hệ thống camera an ninh nhằm kịp thời phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn. Cảnh sát được trang bị vũ khí và luôn trong tình trạng sẵn sàng với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là ở các địa điểm có mật độ người qua lại cao.

Tình hình an ninh thắt chặt không chỉ giới hạn ở Tây Âu mà còn lan rộng sang khu vực Trung Âu. Khu chợ nổi tiếng Salzburg, Áo hiện được giám sát liên tục bởi một đội ngũ an ninh tư nhân, cùng với 33 camera chuyên dụng. Ở thành phố Praha, Cộng hòa Czech, các khối bê tông lớn được dựng bao bờ kè, đồng thời cảnh sát tăng cường tuần tra trên đường phố để giám sát các mục tiêu. Tương tự, tại Budapest, Hungary, các đội cảnh sát thường phục được tăng cường vào đám đông để theo dõi từ bên trong.

Biện pháp cần thiết

Giới chức trách châu Âu khẳng định, dù tình hình an ninh luôn được đặt trong trạng thái báo động cao, các biện pháp tăng cường này là cần thiết để bảo vệ người dân và du khách, đồng thời duy trì không khí lễ hội truyền thống. Việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tình báo và cảnh sát các nước nhằm đảm bảo một mùa Giáng sinh an toàn trên khắp châu Âu.

Ông György Bakondi, Cố vấn trưởng về an ninh nội bộ của Thủ tướng Hungary, cho rằng trong số những người di cư bất hợp pháp đến châu Âu hàng năm, có những phần tử Hồi giáo cực đoan bất tuân theo quy tắc chung, vi phạm luật pháp, tạo ra môi trường mà những kẻ khủng bố có thể trà trộn.

Cùng với sự sụp đổ của mạng lưới hậu cần của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các cuộc tấn công đã chuyển từ các chiến dịch vũ trang có phối hợp sang các vụ đâm chém và tấn công bằng xe theo kiểu “sói đơn độc”, hiện đang là những phương thức phổ biến nhất. Các nhóm khủng bố cũng liên tục đổi mới chiến thuật nhằm vượt qua các biện pháp an ninh, chẳng hạn như thường xuyên sử dụng máy bay không người lái để giám sát và tấn công, đặt ra thách thức mới với lực lượng chống khủng bố

Trong khi đó, diễn biến an ninh phức tạp ở khu vực Sahel, cận sa mạc Sahara cũng là điều đáng lo ngại. Theo Đặc phái viên Liên minh châu Âu tại khu vực Sahel Joao Cravinho, an ninh châu Âu đang chịu rủi ro gia tăng do bạo lực thánh chiến leo thang tại khu vực này.

Hiện khu vực Sahel và vùng cận Sahara của châu Phi đã trở thành “điểm nóng” mới, với gần một nửa số người thiệt mạng do tấn công khủng bố trên toàn thế giới là ở khu vực này. Ông Joao Cravinho kêu gọi châu Âu tăng cường hợp tác với các nước như Ghana, Bờ Biển Ngà và Mauritania - nơi đang tiếp nhận dòng người chạy trốn xung đột, để cùng tìm giải pháp quản lý dòng di cư.

