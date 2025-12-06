Mỹ: Đảng Cộng hòa tung sáng kiến mới cạnh tranh với Obamacare

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ vừa tung ra một sáng kiến lớn nhằm thu hẹp Obamacare và mở rộng mô hình Tài khoản tiết kiệm y tế mới mang tên "Trump Health Freedom Accounts", cho phép người dân tự chủ trong chi tiêu chăm sóc sức khỏe, thay vì phụ thuộc vào các khoản trợ cấp của chính phủ liên bang.

Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu của Đảng Cộng hòa August Pfluger. Ảnh: GETTY IMAGES

Hạ nghị sĩ August Pfluger, Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu của Đảng Cộng hòa, cho biết dự luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng hơn (MACA) sẽ được đệ trình vào ngày 8-12 tới, thay cho Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (ACA, còn gọi là Obamacare). Gói cải tổ y tế mới có thể được đưa ra bỏ phiếu vào cuối tháng này.

Kế hoạch cho phép các tiểu bang xin miễn trừ nhiều phần quan trọng của Obamacare, nếu có cơ chế riêng nhằm giữ ổn định phí bảo hiểm cho nhóm bệnh nhân có rủi ro cao. Các tiểu bang này có thể tự vận hành sàn bảo hiểm hoặc cho phép tư nhân điều hành, mở rộng lựa chọn cho người dân thay vì bị bó buộc vào hệ thống liên bang.

Điểm đột phá nhất của dự luật là chuyển ngân sách trợ cấp Obamacare hiện tại vào Tài khoản tiết kiệm y tế (HSA) cá nhân mang tên "Trump Health Freedom Accounts", giúp người dân chủ động dùng tiền hỗ trợ để mua bảo hiểm hoặc trang trải chi phí y tế theo nhu cầu thực tế.

Dự luật cũng cho phép người dân mua bảo hiểm y tế xuyên tiểu bang, phá bỏ các rào cản đã khiến thị trường chăm sóc sức khỏe trở nên đắt đỏ và thiếu minh bạch suốt thập niên qua. Trong bối cảnh phí bảo hiểm dự kiến tăng mạnh vào năm tới, khi các khoản trợ cấp thời Covid-19 sắp hết hạn, Đảng Cộng hòa muốn tạo lựa chọn thay thế trước khi hàng triệu người Mỹ đối mặt với chi phí tăng vọt.

Dự luật có một phiên bản tương tự tại Thượng viện do Thượng nghị sĩ Rick Scott bảo trợ. Theo ông Scott, không cần xóa bỏ hoàn toàn Obamacare mà cần cạnh tranh thực sự thông qua sàn tư nhân, thực thi minh bạch hơn và chuyển hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các gia đình Mỹ thông qua các tài khoản kiểu HSA.

MINH CHÂU