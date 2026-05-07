Nga cảnh báo các nhà ngoại giao sơ tán khỏi Kiev

Nga đã gửi cảnh báo sơ tán tới các nhà ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Kiev, Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ tấn công Kiev nếu Ukraine làm gián đoạn các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng diễn ra tại Thủ đô Moscow, Nga vào ngày 9-5.

Công tác chuẩn bị tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow, Nga cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5. Ảnh: TASS

Trong một thông báo gửi tới các phái đoàn ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế, Nga cảnh báo sẽ tiến hành một "cuộc tấn công đáp trả" vào thủ đô của Ukraine nếu Ukraine làm gián đoạn hoạt động kỷ niệm vào cuối tuần này. Nga hối thúc các phái đoàn đảm bảo việc sơ tán kịp thời nhân viên của các cơ quan ngoại giao và các phái đoàn khác, cũng như các công dân, khỏi Kiev.

Cảnh báo của Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Nga khước từ các nỗ lực ngừng bắn bằng cách tiếp tục tấn công Ukraine. Ông Zelensky trước đó đề xuất tạm dừng giao tranh bắt đầu từ nửa đêm 6-5, nhằm đáp lại đề nghị ngừng bắn trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 9-5 mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra.

Tuy nhiên, phía Moscow không bình luận hay tuyên bố sẽ tuân thủ lời kêu gọi ngừng bắn của Kiev. Tổng thống Ukraine tuyên bố Kiev sẽ "đáp trả tương xứng" đối với các hành vi của Moscow và sẽ quyết định các bước tiếp theo phù hợp.

MINH CHÂU

