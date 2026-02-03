Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM lãnh án 14 năm tù

Chiều 3-2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án vụ “Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ (Công ty LanQ) cùng một số cơ sở y tế, địa phương.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM

Sau 1 tuần xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo: Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) bị tuyên phạt 19 năm tù; Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm) 15 năm tù; Lê Văn Tình (cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm) 10 năm tù, cùng về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) bị phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Tống Viết Phải (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng) bị phạt 3 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. 17 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 24 tháng tù đến 9 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.

Theo bản án sơ thẩm, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền bị xác định có hành vi chủ mưu, cấu kết với bị cáo Phạm Văn Cách dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (trước đây) và của người dân tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim nhiều lần đưa tiền cho Thân Đức Lại (khi đó là Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Trong khi đó, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc bị cáo buộc, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại viện, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ của Phạm Văn Cách hơn 47 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào viện.

Bản án sơ thẩm đánh giá đây là vụ án đưa, nhận hối lộ đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên phạm vi rộng, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong lĩnh vực mua bán thuốc bảo hiểm xã hội.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm các khách thể quan trọng được Luật Hình sự bảo vệ; trong đó, hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xâm phạm quan hệ sở hữu về tài sản, cụ thể là xâm phạm quỹ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (trước đây) quản lý.

Đối với hành vi “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, bản án xác định đã xâm phạm hoạt động đúng đắn, uy tín, sự liêm chính của các cơ sở y tế và cá nhân có thẩm quyền tại nhiều bệnh viện, trung tâm y tế; do đó cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo.

ĐỖ TRUNG