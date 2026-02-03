Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam bị phạt 15 năm tù

Chiều 3-2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM) 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc VICEM) 15 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo tại VICEM

Trong khi đó, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 12 năm 6 tháng tù theo các tội danh khác nhau.

Theo hồ sơ vụ án, VICEM là doanh nghiệp Nhà nước, trong quá trình đầu tư dự án "Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), các bị cáo Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng đồng phạm đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính toán hiệu quả kinh tế; không thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ; lập dự án không đúng thực tế, dẫn đến công trình dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh bị phạt 15 năm tù

Dự án khởi công ngày 6-5-2011, đến ngày 9-8-2015 hoàn thành phần thô, cất nóc rồi dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư là 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay chưa thể khai thác, sử dụng, gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng của Nhà nước.

Bên cạnh đó, khi thực hiện gói thầu số 19 "Thi công tường vây và cọc khoan nhồi" của dự án, các bị cáo Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM) thông đồng với Đỗ Đình Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON), thỏa thuận trích lại 5% giá trị thanh toán gói thầu. Từ đó, các bị cáo chỉ đạo cung cấp hồ sơ mời thầu cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON để lập khống hồ sơ dự thầu, đảm bảo trúng thầu.

Quá trình thực hiện gói thầu, sau mỗi lần thanh toán, bị cáo Đỗ Đình Thu đã chuyển lại tiền cho Dư Ngọc Long, tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 15,6 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm cũng xác định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến sự an toàn, đúng đắn trong hoạt động vốn của các doanh nghiệp nhà nước. Cùng với đó, các bị cáo cũng xâm phạm đến công tác đấu thầu, tính đúng đắn, minh bạch, khách quan trong hoạt động đấu thầu.

Các bị cáo tại phiên tòa

Hành vi của các bị cáo gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn, hơn 381 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan xét xử xác định bị cáo Lê Văn Chung giữ vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng dự án.

Theo đó, bị cáo Lê Văn Chung biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện lập và triển khai dự án; biết kết quả thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ là “hình thức”, không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, dẫn đến dự án được đầu tư 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG