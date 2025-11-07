Đà Nẵng: Bắt tạm giam hai đối tượng hành hung tài xế xe công nghệ

Ngày 7-11, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa (cùng trú phường An Khê) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nạn nhân bị đánh gãy xương mũi, nằm gục bên vỉa hè

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 40 ngày 2-11, anh H.N.N. (sinh năm 1994, tài xế xe công nghệ) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Ngô Nhân Tịnh thì gặp hai ô tô đỗ ngược chiều, chiếm gần hết lòng đường. Anh N. dừng xe, nhờ nhóm người đang ngồi nhậu phía trước số nhà 61 Ngô Nhân Tịnh lùi xe để di chuyển.

Tuy nhiên, Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa không những không hợp tác mà còn lớn tiếng chửi bới. Khi anh N. dùng điện thoại quay lại sự việc, cả hai đối tượng liền xông vào hành hung, khiến nạn nhân bị thương nặng vùng mặt, gãy xương chính mũi, chấn động não, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc gây mất an ninh trật tự, làm ùn tắc giao thông trong khu dân cư.

Khoa và Đăng tại cơ quan điều tra

Công an phường An Khê đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA