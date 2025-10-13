Đà Nẵng đặt mục tiêu Top 50 đô thị thông minh toàn cầu

Ngày 13-10, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký Công văn 2823/UBND-KGVX triển khai các nhiệm vụ theo Thông báo số 45-TB/TGV ngày 30-9-2025 của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Không gian đổi mới sáng tạo tại trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, Đại học Đà Nẵng được Trung ương lựa chọn là một trong bốn đại học trọng điểm làm hình mẫu cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Do đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu Đại học Đà Nẵng xây dựng kế hoạch hành động hướng đến mục tiêu nằm trong Top 150 của châu Á vào năm 2030, có ít nhất một lĩnh vực đạt Top 100 thế giới; đồng thời đề xuất các dự án đầu tư hạ tầng khoa học – công nghệ và đào tạo nghiên cứu sinh trong các ngành công nghệ chiến lược.

Sở KH-CN được giao chủ trì xây dựng Đề án phát triển Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế trong năm 2025.

Cùng với đó, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tập trung vào các nhóm công nghệ chiến lược, hình thành 1 cụm đổi mới sáng tạo - bán dẫn quy mô vùng; lấp đầy giai đoạn 1 của Khu công nghệ cao (khoảng 50 dự án); hình thành cụm công nghệ chuyên sâu về kinh tế biển và du lịch thông minh; ươm tạo thành công ít nhất 200 dự án khởi nghiệp sáng tạo, khẳng định vị thế là Trung tâm Đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng giao các sở, ngành triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, như thu hút 15 dự án đầu tư công nghệ cao; mở Trung tâm R&D ứng dụng phục vụ doanh nghiệp; triển khai chương trình co-op (học - làm) kéo dài 6 tháng để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng không gian khởi nghiệp Central Startup Hub và thí điểm cơ chế sandbox cho lĩnh vực kinh tế biển, môi trường.

Trong lĩnh vực đô thị thông minh, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong Top 50 bảng xếp hạng toàn cầu, phát triển theo hướng lấy con người làm trung tâm. Sở KH-CN được giao xây dựng Kiến trúc tổng thể đô thị thông minh; Sở Xây dựng chủ trì áp dụng các bộ tiêu chí, khung đánh giá và quy chuẩn quốc gia; Sở Ngoại vụ thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đặc biệt, TP Đà Nẵng giao Sở KH-CN tham mưu Kế hoạch ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các ngành trọng điểm như y tế, giáo dục, xây dựng, giao thông, môi trường và hành chính công, hoàn thành giữa tháng 12-2025.

