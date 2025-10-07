Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn, giông gió tại phường Đông Hòa

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lớn, giông gió gây ra trên địa bàn phường Đông Hòa và một số khu vực của thành phố.

Chiều 7-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã ký ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về việc khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lớn, giông gió gây ra trên địa bàn phường Đông Hòa và một số khu vực của thành phố.

Theo báo cáo, đợt mưa lớn kèm giông gió vừa qua đã gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

UBND TPHCM giao UBND phường Đông Hòa chủ động sử dụng nguồn ngân sách dự phòng và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường để hỗ trợ các hộ dân, nạn nhân bị ảnh hưởng. Đồng thời, địa phương cần rà soát, kiểm tra, hướng dẫn người dân chằng chống, sửa chữa, gia cố nhà cửa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Rà soát cây xanh ven đường, công viên và khu dân cư, xử lý kịp thời cây có nguy cơ ngã đổ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở Xây dựng TPHCM nghiên cứu, tham mưu UBND TPHCM về phân cấp, giao quyền quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: cây xanh, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, công viên, vỉa hè... cho địa phương. Việc này nhằm giúp chính quyền cơ sở chủ động ứng phó, xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố tương tự trong thời gian tới.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM cùng UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh ven đường, công viên và khu dân cư, xử lý kịp thời cây có nguy cơ ngã đổ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Điện lực TPHCM phải kiểm tra, gia cố trạm biến áp, đường dây, thiết bị điện, đồng thời chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương tiện dự phòng để kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong mọi tình huống.

UBND TPHCM nhấn mạnh, các đơn vị liên quan cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ để khẩn trương khắc phục hậu quả, không để người dân bị thiếu hụt các nhu cầu thiết yếu, sớm ổn định đời sống sau thiên tai.

QUỐC HÙNG