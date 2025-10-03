Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm của TPHCM, có ý nghĩa quan trọng trong cải thiện môi trường, chống ngập và chỉnh trang đô thị cho khu vực đông dân cư.

Ngày 3-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về triển khai kết luận của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại buổi khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Tổ công tác chuyên ngành và Tổ tham mưu giúp việc.

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ rạch Xuyên Tâm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tổ công tác có nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, hoàn thành trước ngày 5-10-2025. Đồng thời, định kỳ 2 tuần một lần, Tổ công tác phải báo cáo tiến độ, đề xuất UBND TPHCM xem xét và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề vượt thẩm quyền, nhằm đảm bảo dự án hoàn tất giải phóng mặt bằng trong tháng 11-2025 theo đúng chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu UBND các phường Bình Lợi Trung, An Nhơn, Bình Thạnh, Gia Định cử lãnh đạo tham gia Tổ công tác; khẩn trương rà soát, xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại địa bàn. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để chậm trễ, gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm của TPHCM, có ý nghĩa quan trọng trong cải thiện môi trường, chống ngập và chỉnh trang đô thị cho khu vực đông dân cư thuộc quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp (cũ).

QUỐC HÙNG