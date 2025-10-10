TPHCM: Hơn 1.000 căn hộ, nhà ở thương mại tiếp tục được xem xét cấp sổ hồng

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho các dự án không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng của người mua nhà mà còn góp phần tăng tính minh bạch, ổn định thị trường bất động sản TPHCM.

Buổi làm việc của Tổ Công tác 1645 vào ngày 10-10. Ảnh: THANH HIỀN

Ngày 10-10, Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì đã làm việc với 4 chủ đầu tư (CĐT) để tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tại dự án chung cư Avalon (số 53 Nguyễn Thị Minh Khai, do Công ty TNHH Avalon Sài Gòn làm CĐT) với quy mô 51 căn hộ đưa vào sử dụng từ năm 2006, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cho biết dự án còn hai vướng mắc: thời hạn sử dụng đất chỉ đến ngày 21-2-2027 và CĐT chưa được gia hạn; đồng thời chưa xác định nghĩa vụ tài chính khi điều chỉnh mục tiêu dự án bổ sung chức năng căn hộ để bán.

CĐT đề nghị tách giấy chứng nhận đã cấp chung thành từng căn hộ để cấp cho người mua và mong sớm được cơ quan chức năng hướng dẫn nghĩa vụ tài chính.

Ông Nguyễn Toàn Thắng giao Sở Tài chính và Phòng Kinh tế đất (Sở NN-MT) rà soát hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy cho cư dân.

Tổ Công tác 1645 làm việc gỡ vướng cấp số hồng cho người mua căn hộ, nhà ở thương mại. Ảnh: THANH HIỀN

Đối với dự án Vạn Phúc 3 (phường Hiệp Bình, TP Thủ Đức) do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc làm CĐT, quy mô 373 lô nhà ở thấp tầng và một số block chung cư, CĐT đề nghị cấp sổ hồng cho 199 căn (171 căn liên kế, 28 căn biệt thự). Ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cùng tổ công tác chấp thuận cấp sổ hồng cho 199 căn theo đề nghị.

Tại dự án Chung cư phường Hiệp Bình do Công ty TNHH Bất động sản Ladona làm CĐT, quy mô 778 căn (734 căn hộ ở, 38 căn hộ thương mại dịch vụ, 6 căn thấp tầng), CĐT cam kết thực hiện nghĩa vụ bàn giao 2% phí bảo trì sau khi cư dân bầu ban quản trị. Tổ công tác thống nhất giải quyết cấp sổ hồng cho dự án này.

Riêng khu nhà ở phường Long Bình do Công ty CP Ngân Thạnh làm CĐT, có tổng diện tích đất hơn 164.900m² với nhiều hạng mục đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất giáo dục. CĐT đề nghị cấp sổ hồng cho 79 căn thấp tầng thuộc khu nhà ở liên kế vườn. Tổ công tác thống nhất giải quyết đề nghị này.

Ông Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho các dự án không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng của người mua nhà mà còn góp phần tăng tính minh bạch, ổn định thị trường bất động sản TPHCM.

THANH HIỀN