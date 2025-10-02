Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục các điểm ngập úng ở đô thị

Ngày 2-10, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố về việc khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp, sớm khắc phục tình trạng ngập úng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố huy động 100% quân số, máy móc, trang thiết bị và có phương án giải tỏa ngay các điểm úng ngập, nhất là tại các khu vực đô thị và khu vực trọng yếu; vận hành tối đa công suất các công trình đầu mối thoát nước hiện có, gồm các trạm bơm: Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Đông Trù để hạ mực nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong công tác điều hòa, điều tiết giữa hệ thống thoát nước đô thị với hệ thống mương tiêu nông nghiệp, đảm bảo liên thông, liên tục; chỉ đạo các công ty duy tu, duy trì hệ thống thủy lợi có phương án vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu nông nghiệp (Yên Nghĩa, Khe Tang, Ngoại Độ, Vân Đình, Đông La….) đảm bảo thoát nước ra sông Nhuệ được liên tục, an toàn.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ngập lụt nghiêm trọng sau mưa lớn

UBND các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó đảm bảo an toàn tài sản, ổn định cuộc sống của nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị công ích trên địa bàn tiến hành kiểm tra, tua vớt rác, thu dọn tấm chắn, vật cản tại các cửa ga, ghi thu, đảm bảo công tác thoát nước được liên tục; triển khai các giải pháp nhằm thoát nước cho khu vực ngõ, xóm, khu vực có cốt địa hình thấp.

Theo Sở NN-MT Hà Nội, bão số 10 gây mưa to kéo dài đã khiến gần 6.500ha lúa, rau màu và cây ăn trái trên địa bàn Hà Nội bị thiệt hại, trong đó diện tích lúa bị ảnh hưởng là hơn 4.534ha. Các địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" nên mức độ thiệt hại đã giảm đi đáng kể.

NGUYỄN QUỐC