Phường An Phú (TPHCM): Vận động người dân trồng cây xanh, tháo dỡ công trình cơi nới trái phép

Sáng 10-10, phường An Phú (TPHCM) tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, vận động người dân trồng cây xanh, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 và thể hiện quyết tâm xây dựng phường An Phú xanh - sạch - đẹp - văn minh - nghĩa tình.

Ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường An Phú, cho biết sau sắp xếp, phường An Phú có diện tích tự nhiên 16,851 km2, quy mô dân số 162.930 người.

Ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường An Phú, tặng cây xanh cho đại diện các đoàn thể, góp phần tạo mảng xanh

Phường An Phú có tốc độ đô thị hóa nhanh; là nơi tập trung nhiều khu dân cư, khu chung cư, cơ sở kinh doanh, dịch vụ. Điều này đã đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và văn minh đô thị.

Trên thực tế, tại một số tuyến đường ở phường còn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, đậu xe, đặt bảng quảng cáo trái phép. Cùng với đó là tình trạng rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng tập kết không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lãnh đạo phường An Phú và người dân tham gia trồng cây, tạo mảng xanh

Lãnh đạo địa phương kỳ vọng đợt ra quân này, với lực lượng chủ lực là công an cùng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường.

Sau lễ ra quân, các tổ công tác đã đến một số tuyến đường dọn dẹp vệ sinh, vận động người dân tháo gỡ các phần cơi nới lấn chiếm vỉa hè.

Lực lượng chức năng phường An Phú vận động hộ buôn bán trên đường Thuận An Hoà không lấn chiếm vỉa hè, tháo dỡ các phần cơi nới

Trước đó, phường An Phú đã tổ chức “Ngày thứ bảy văn minh”, “Ngày chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường trên địa bàn phường; tổ chức Lễ ra quân “Ngày cao điểm ra quân bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định”. Các hoạt động này đã thu hút hơn 300 người tham gia, nhằm phát huy hiệu quả trong công tác chỉnh trang đô thị.

VĂN CHÂU