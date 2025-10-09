Luật Xây dựng (sửa đổi) cần đơn giản hóa thủ tục cấp phép

Theo ý kiến của một số chuyên gia, Luật Xây dựng (sửa đổi) nên xem xét tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục cấp phép xây dựng, cần thiết bỏ luôn quy định cấp giấy phép xây dựng.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự thảo các Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Quy hoạch (sửa đổi) và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15. Ảnh: THANH HIỀN

Ngày 9-10, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Quy hoạch (sửa đổi), nghị quyết về cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thi hành Luật Đất đai, và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Tại hội nghị, PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II góp ý, đối với Luật Xây dựng (sửa đổi), nên xem xét tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục cấp phép xây dựng, cần thiết bỏ luôn quy định cấp giấy phép xây dựng (GPXD). Thay vào đó, nhà nước quy hoạch về vùng xây dựng, quản lý về độ cao, thiết kế, phân vùng xây dựng. Ngoài ra, cần có quy định về nâng cao chất lượng thẩm định và giám sát công trình, ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng công trình trọng điểm. Bên cạnh đó, cần liên kết chặt chẽ quy hoạch xây dựng với quy hoạch đất đai và đô thị, quy định rõ ràng trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Xây dựng, Bộ NN-MT…

Đối với Luật Quy hoạch (sửa đổi), PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng kiến nghị tăng cường tính liên kết giữa các loại quy hoạch. Cụ thể, nên bổ sung quy định rõ mối quan hệ thứ bậc giữa quy hoạch quốc gia – vùng - tỉnh – ngành; bảo đảm quy hoạch cấp dưới phù hợp với cấp trên. Điều này tránh chồng chéo, mâu thuẫn, giúp thống nhất định hướng quy hoạch phát triển quốc gia. Bên cạnh đó, việc công khai, minh bạch thông tin quy hoạch cũng là nội dung cần được bổ sung vào quy định sắp tới.

Theo TS Nguyễn Vinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Luật Xây dựng (sửa đổi) chưa ghi nhận số hóa trong luật và chưa có cơ sở dữ liệu liên thông. Ngoài ra, các quy định liên quan đến xây dựng vẫn còn chồng chéo. Đối với quy định về cấp GPXD theo quy định hiện hành thì thời gian cấp GPXD giấy kéo dài. Chính vì thế, quy định sửa đổi cần quy định về cấp GPXD trực tuyến một số công trình.

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM nêu, Luật Xây dựng (sửa đổi) cần hướng đến miễn GPXD đối với các nhà phố ngoài dự án nhà ở có quy hoạch 1/500. Thay vào đó bổ sung quy định chặt chẽ về vấn đề hậu kiểm sau khi xây dựng công trình nhà ở.

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến Trúc TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Liên quan đến quy hoạch chung của TPHCM, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến Trúc TPHCM ông Võ Hoàng Ngân thông tin, việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung của TPHCM theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn hiện hành thì quy hoạch chung của thành phố theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, dự thảo Luật Quy hoạch cần phân cấp cho UBND TPHCM phê duyệt. Việc này tạo tính chủ động cho thành phố và đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tính phù hợp.

Kết thúc hội thảo có 11 ý kiến của các chuyên gia và đại diện các sở ngành liên quan. Các ý kiến đóng góp sẽ được Đoàn ĐBQH TPHCM ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét và có ý kiến.

THANH HIỀN