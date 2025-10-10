Khởi công Dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái gần 50ha tại Hà Tĩnh

Dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ do Tập đoàn T&T Group làm chủ đầu tư, có quy mô sử dụng đất gần 50ha với tổng mức vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục: khu nhà ở liền kề, khu biệt thự; khu chung cư; nhà ở xã hội; trung tâm thương mại, khách sạn; trường mầm non; nhà văn hóa; cây xanh, cảnh quan, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại...

Dự án tọa lạc tại xã Cẩm Bình - vị trí cửa ngõ đô thị trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh. Khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành một khu đô thị đáng sống, kết hợp hài hòa với không gian xanh và cảnh quan ven sông Rào Cái, tạo diện mạo đô thị hiện đại cho địa phương. Quan trọng hơn, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu về đất ở, đồng thời mở rộng quỹ đất đô thị, giải quyết nhà ở và tạo việc làm, mở ra cơ hội nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân địa phương. Đây sẽ là khu đô thị sinh thái kiểu mẫu đầu tiên ở phía Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Mai Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group cho biết, với tinh thần mang tinh hoa thế giới kết hợp với bản sắc Việt Nam, T&T Group kỳ vọng, khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ sau khi hoàn thành sẽ trở thành một công trình biểu tượng mới của tỉnh Hà Tĩnh, góp phần định hình diện mạo đô thị địa phương theo hướng hiện đại, bền vững, giàu bản sắc. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng cao của người dân, qua đó đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Mai Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà ghi nhận Tập đoàn T&T Group đã tin tưởng lựa chọn Hà Tĩnh để triển khai dự án quan trọng này. Sự đồng hành và niềm tin của nhà đầu tư không chỉ là nguồn động lực to lớn, mà còn khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ban, ngành và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của bà con nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà phát biểu tại lễ khởi công

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đề nghị ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực tài chính, tăng cường nhân lực, phương tiện và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật để tổ chức thực hiện dự án bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường và an ninh trật tự. Đồng thời, xây dựng các công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian như đã cam kết...

Cũng tại buổi lễ khởi công, Tập đoàn T&T Group đã trao ủng hộ tỉnh Hà Tĩnh 1 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 10 gây ra

>> Một số hình ảnh phối cảnh 3D của dự án:

DƯƠNG QUANG