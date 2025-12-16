Định vị đầu mối hệ sinh thái công nghệ cao, thương mại tự do Đà Nẵng

Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa ký ban hành Quyết định số 2965/QĐ-UBND, thay thế Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA).

Tòa nhà Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Quyết định mới tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để DSEZA thực hiện toàn diện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, Khu Công nghệ thông tin tập trung, và Khu thương mại tự do trên địa bàn thành phố.

So với quy định trước đây, Quyết định 2965 mở rộng thẩm quyền theo cơ chế "một cửa, tại chỗ", tăng cường phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm giải trình. Cách làm này nhằm rút ngắn quy trình, nâng cao hiệu lực quản lý và cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh. Mô hình tổ chức cũng được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, đa chức năng, phù hợp với yêu cầu quản lý các không gian kinh tế đặc thù, có quy mô lớn và tính liên thông cao.

Đây là bước cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù của Đà Nẵng theo Nghị quyết 136/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 259/QH15 (có hiệu lực từ 12-12-2025), và Quyết định 1142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trên nền tảng đó, DSEZA được định vị là đầu mối tổ chức thực thi, điều phối và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái công nghệ cao – công nghiệp – thương mại tự do tại Đà Nẵng. Đây là bước đi quan trọng để thành phố xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, tạo đà phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

