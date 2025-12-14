Chỉ định bà Phan Thị Thúy Linh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng

Tại Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bà Phan Thị Thúy Linh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng.

Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra ngày 13-12 tại TP Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 216.000 đoàn viên trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự phối hợp của chính quyền các cấp và nỗ lực của toàn hệ thống, hoạt động Công đoàn TP Đà Nẵng có nhiều đổi mới, đạt kết quả trên các lĩnh vực. Trước khi hợp nhất, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trước đây quản lý 3.382 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở với 407.936 đoàn viên. Sau hợp nhất, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng mới được thành lập và thực hiện Nghị quyết của Trung ương về kết thúc hoạt động tổ chức công đoàn trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước.

Tính đến ngày 31-10-2025, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng quản lý 1.767 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, với 216.707 đoàn viên.

Nhiệm kỳ 2025-2030, đại hội xác định mục tiêu xây dựng Công đoàn TP Đà Nẵng vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu quả, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; giữ vai trò cầu nối, gắn kết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với giai cấp công nhân, người lao động thành phố.

Công đoàn thành phố phấn đấu là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân, người lao động; đồng hành cùng doanh nghiệp; tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng hiện đại, có chất lượng sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ/BÁO ĐÀ NẴNG

Phát biểu khai mạc, bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cho biết, giai đoạn 2023-2025, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Đà Nẵng và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn thành phố triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa; khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, tích cực thi đua, đóng góp vào sự phát triển chung của TP Đà Nẵng mới.

Công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở được triển khai bài bản, với 28/28 công đoàn xã, phường và 1.743 công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội, hội nghị.

Tại đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn TP Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 39 người, Ban Thường vụ gồm 15 người, Ủy ban Kiểm tra gồm 11 người.

Bà Phan Thị Thúy Linh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng; các Phó Chủ tịch gồm các ông bà: Lê Văn Đại, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hồ Thị Lan Hương. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng.

PHÚC HẬU