Đã khắc phục xong "hố tử thần", đường Nguyễn Công Trứ thông xe trở lại

Sau 6 ngày xuất hiện "hố tử thần" trên đường Nguyễn Công Trứ (Đà Nẵng) "nuốt" 2 ô tô, ngày 9-12, chủ đầu tư đã khắc phục xong, hoàn trả mặt đường để thông xe trở lại.

Vị trí xảy ra sụt lún đã được xử lý. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải cho biết, chủ đầu tư khắc phục xong hố sụt, thảm lát mặt đường và các hạng mục khác. Trong ngày 9-12, tuyến đường Nguyễn Công Trứ được thông xe trở lại.

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 3-12, xảy ra hiện tượng sụt lún lớn, tạo hố sâu dài khoảng 15m, rộng khoảng 5m trên đường Nguyễn Công Trứ (đoạn gần nút giao Ngô Quyền, đối diện số 96 Nguyễn Công Trứ).

Tuyến cống hộp thoát nước ngầm kích thước 1,8m × 1,6m bị đứt gãy khoảng 12m, kéo theo hai ô tô rơi xuống và hư hỏng nhẹ. Không ghi nhận thiệt hại về người.

Báo cáo nguyên nhân về UBND phường An Hải, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - nhà thầu thi công tại dự án Khu đô thị Capital Square 3 cho hay, chiều 3-12, do mưa lớn kéo dài, lượng nước mưa dồn về nhiều, khiến nước và cát từ cống chảy tràn vào phạm vi thi công của công trình. Hậu quả là đoạn đường Nguyễn Công Trứ, khu vực giáp ranh với dự án bị sụt lún, tạo thành một hố lớn, làm hỏng tuyến cống thoát nước.

Theo UBND phường An Hải, sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng tổ chức bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông và phong tỏa khu vực. Chủ đầu tư và nhà thầu kiểm tra, triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp.

Nhà thầu khẩn trương xử lý sự cố sụt lún. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cụ thể, đối với khu vực sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ, ngày 6-12, phần cống thoát nước trên vỉa hè được thi công xong. Đến ngày 7-12, chủ đầu tư hoàn tất ổn định lại nền đường và thảm nhựa. Tuyến đường Nguyễn Công Trứ được thông xe trở lại.

Hai ô tô bị ảnh hưởng đã được chủ đầu tư sửa chữa và bàn giao lại cho chủ sở hữu.

Đối với vị trí tiếp giáp đường Ngô Quyền và vị trí lân cận, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng chằng chống, gia cố nền móng các trụ điện, khung đèn giao thông và tiến hành quan trắc, siêu âm, đo đạc theo dõi chuyển vị.

Dự án Khu đô thị Capital Square 3 đã được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp Giấy phép xây dựng số 5/GPXD ngày 1-2-2024. Đến thời điểm hiện nay, dự án đã hoàn thành thi công xây dựng toàn bộ phần cọc và đang thi công xây dựng móng và sàn tầng hầm tòa MAT-7, MAT-8, MAT-Đ của công trình.

Báo cáo với UBND phường An Hải, chủ đầu tư cùng đơn vị liên quan rà soát, đánh giá kiểm tra chất lượng toàn bộ các hạng mục; xem xét các phương án điều chỉnh thi công tối ưu đảm bảo an toàn trong thời gian đến khi có mưa bất thường và bố trí cán bộ kỹ thuật khảo sát, giám sát theo dõi 24/24 các khu vực lân cận để kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng khác xảy ra.

XUÂN QUỲNH