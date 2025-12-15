Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp do sụt lún, nguy cơ sạt lở tại xã Đắc Pring

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký Quyết định số 2967/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình trạng sụt lún, có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại thôn 57, xã Đắc Pring.

Lực lượng chức năng rào chắn không cho người dân đi vào khu vực nguy hiểm

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khu vực xảy ra sạt lở xuất hiện nhiều vết nứt lớn theo hình vòng cung trên đỉnh đồi, cách khu dân cư khoảng 80m. Tổng chiều dài các vết nứt quan sát được khoảng 150m. Một số vị trí xuất hiện từ hai đến ba lớp nứt song song, cách nhau từ 15 đến 20m.

Độ sụt lún của mảng trượt thấp hơn mặt bằng tự nhiên từ 0,8m đến 1,5m. Độ hở của các vết nứt dao động từ 0,3m đến 1m. Một số điểm ghi nhận mức biến dạng lên tới 1,5m.

Trước diễn biến nguy hiểm, tối 20-11-2025, chính quyền xã Đắc Pring đã khẩn trương tổ chức di dời 7 hộ dân với 22 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Trong số này, 4 hộ được sắp xếp ở xen ghép với người thân. 3 hộ còn lại được bố trí tạm trú tập trung tại Trạm Y tế xã. Ngoài các hộ đã di dời, khu vực sạt lở còn có khả năng ảnh hưởng gián tiếp đến 9 hộ dân khác với 33 nhân khẩu.

Lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo và cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Đồng thời, địa phương tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm và động viên các hộ dân sớm ổn định tạm thời cuộc sống.

UBND TP Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND xã Đắc Pring, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở. Địa phương phải chủ động phương án sơ tán dân khi xảy ra mưa lớn. Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường khoanh vùng nguy hiểm, bố trí canh gác và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

UBND thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác và chủ động phòng tránh thiên tai. Các biện pháp xử lý cần được triển khai kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố cùng các sở, ngành liên quan được giao phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác ứng phó và khắc phục tạm thời tình trạng sụt lún. Các đơn vị đồng thời chuẩn bị phương án di dời và bố trí dân cư lâu dài khi cần thiết.

XUÂN QUỲNH