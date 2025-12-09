Ra mắt Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026”

Các đơn vị ký kết đồng hành lễ hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lễ hội diễn ra từ ngày 30-12-2025 đến 3-1-2026 với chuỗi hoạt động phong phú như mô hình check-in Chào năm mới 2026, quảng bá du lịch biển Đà Nẵng, không gian ẩm thực Cheer Fest – Kết nối niềm vui, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, đón chuyến bay và chuyến tàu đầu tiên của năm cùng nhiều hoạt động kết nối khác.

Các chương trình được tổ chức tại công viên bờ Đông cầu Rồng (đường Trần Hưng Đạo – Lý Nam Đế), phố đi bộ Bạch Đằng - Hội An, Công viên biển Tam Thanh, Quảng trường 24-3 và nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố.

Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026” là điểm nhấn nổi bật của lễ hội, diễn ra trong ba đêm (30-12-2025 đến 1-1-2026) trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng. Không gian đại lộ được dàn dựng theo concept “trục lễ hội sáng tạo”, với sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn, tạo nên không khí lễ hội hiện đại và sống động. Dọc tuyến phố, nhiều không gian nghệ thuật mở được bố trí để người dân và du khách tự do khám phá.

Giới thiệu về giải chạy "Thắp sáng sông Hàn- Chạy đến tương lai"

Lần đầu tiên, Đà Nẵng tổ chức giải chạy đêm quy mô lớn với chủ đề “Thắp sáng sông Hàn – Chạy đến tương lai”, diễn ra từ 22 giờ đến 24 giờ ngày 31-12-2025, với cự ly 5km, dự kiến thu hút khoảng 2.000 vận động viên cùng người dân và du khách tham gia.

Song song với lễ hội, thành phố triển khai nhiều chương trình kích cầu mua sắm như Mùa khuyến mãi cuối năm Đà Nẵng 2025 (1-12-2025 – 18-1-2026), Ngày hội khuyến mãi hàng hiệu – Mega Sale Holiday Đà Nẵng 2025 và Triển lãm “Niềm tin hàng Việt – Made in Đà Nẵng”.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, năm 2025 ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng của thành phố. Đà Nẵng trở thành đại diện của Việt Nam lọt vào “điểm đến nên ghé thăm năm 2026” do Tạp chí du lịch uy tín của Mỹ AFAR bình chọn

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa – giải trí mà còn là thông điệp về sự đổi mới, sáng tạo và tinh thần hội nhập của TP Đà Nẵng.

“Lễ hội không chỉ mang đến bầu không khí sôi động, rộn ràng trong thời khắc chuyển giao năm cũ và chào đón năm mới, mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kích cầu thu hút khách du lịch đến với Đà Nẵng. Qua đó, tạo động lực để ngành du lịch thành phố tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.

Trong khuôn khổ họp báo, ê-kíp phim điện ảnh “Nhà Mình Đi Thôi” công bố kế hoạch ra mắt vào Tết Nguyên đán 2026, dự kiến khởi chiếu vào mùng 10 (ngày 26-2-2026). Bộ phim được kỳ vọng là tác phẩm đầu tiên đưa hình ảnh một “Đà Nẵng mới” lên màn ảnh rộng.

XUÂN QUỲNH