Đà Nẵng áp dụng chính sách hỗ trợ tết năm 2026 với hơn 326 tỷ đồng

Ngày 11-2, HĐND TP Đà Nẵng thông qua nghị quyết tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ tết theo Nghị quyết 238/2019/NQ-HĐND trên toàn địa bàn thành phố sau sắp xếp, với tổng kinh phí dự kiến hơn 326 tỷ đồng.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) và tổng kết nhiệm kỳ Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, thống nhất tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ hằng năm cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và một số đối tượng đặc thù nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026 trên toàn địa bàn thành phố sau sắp xếp.

Theo Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND: Cán bộ hưu trí (kể cả cán bộ phường, xã nghỉ hưu theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP), mất sức lao động đang hưởng bảo hiểm xã hội (kể cả mất sức lao động theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg) được hỗ trợ 1.200.000 đồng/người. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng; Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an TP Đà Nẵng (bao gồm cả cán bộ, chiến sĩ đang đi học tại các trường quân sự, công an, phòng cháy chữa cháy) được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, hội đoàn thể khối thành phố và các Ban quản lý dự án khối thành phố được hỗ trợ từ 600.000 đến 1.800.000 đồng/người. Hỗ trợ tiền ăn cho các bệnh nhân nặng ở lại các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế đón tết (gồm: 7 Trung tâm y tế các quận, huyện; Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản nhi, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện phục hồi chức năng, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học cổ truyền) trong 4 ngày (30 tháng chạp và mồng 1, 2, 3 tháng giêng Tết Nguyên đán) được hỗ trợ 60.000 đồng/ngày/người. Hỗ trợ quà tết cho các em học sinh là người dân tộc thiểu số tại Trường THPT Phạm Phú Thứ và tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang; học sinh học tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và Trường Chuyên biệt Tương lai mức 300.000 đồng/người. Đối tượng tại Làng trẻ em SOS được hỗ trợ mức 1.800.000 đồng/người. Trường Phổ thông Hermann Gmeiner được hỗ trợ 1.450.000 đồng/người...

Đối với các đối tượng được quy định gắn với tên gọi một số cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đơn vị cụ thể thuộc TP Đà Nẵng (trước đây), nay được áp dụng chung cho các đối tượng thuộc TP Đà Nẵng sau sắp xếp.

UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghị quyết đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục rà soát, xây dựng nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND, trình HĐND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

UBND thành phố cũng được giao Sở Y tế hỗ trợ tết cho đối tượng tại Làng trẻ em SOS; Sở GD-ĐT hỗ trợ tết cho đối tượng tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner.

Theo tờ trình của UBND TP Đà Nẵng, nghị quyết nhằm bảo đảm việc hỗ trợ tết cho các đối tượng không bị gián đoạn, kịp thời, không bỏ sót đối tượng, bảo đảm công bằng và thống nhất chính sách giữa các địa phương sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện năm 2026 trên địa bàn TP Đà Nẵng khoảng 326 tỷ đồng. Trong đó, bố trí qua các đơn vị, sở, ngành là 195 tỷ đồng; bố trí qua các xã, phường là khoảng 131 tỷ đồng. Sau khi hợp nhất, kinh phí trợ cấp tết dự kiến tăng khoảng 174,062 tỷ đồng so với trước sáp nhập.

Theo phụ lục kèm theo Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND, một số đối tượng được hỗ trợ gắn với các cơ sở y tế, giáo dục cụ thể. Sau sáp nhập, phạm vi áp dụng được mở rộng cho toàn bộ các cơ sở thuộc thành phố quản lý. Đối với các đối tượng trước đây được bố trí kinh phí qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, do chức năng của sở này đã được sáp nhập vào các đơn vị khác, nên kinh phí sẽ được chuyển sang bố trí qua Sở Y tế và Sở GD-ĐT để thực hiện.

XUÂN QUỲNH