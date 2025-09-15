Đà Nẵng: Khai thác vàng trái phép ở xã Thạnh Bình diễn biến phức tạp

Ngày 15-9, UBND xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng) thông tin, vừa có báo cáo về việc kiểm tra, truy quét, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã.

Theo đó, tổ công tác gồm Phòng Kinh tế, Công an xã Thạnh Bình đã tiến hành kiểm tra, truy quét việc khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Hố Máng thuộc thôn 2. Hiện trường không phát hiện đối tượng.

Máy tời, ống nước phục vụ làm vàng trái phép của các đối tượng bỏ lại khi thấy lực lượng truy quét

Tuy nhiên, tổ công tác ghi nhận tại hiện trường có dấu hiệu của việc đang thực hiện khai thác khoáng sản vàng trái phép. Tại khu vực 1 có 8 hầm lắng, 9 hầm đào để lấy đất, đá sâu chừng 10m, khối lượng đất, đá khoảng 900m3, 3 lán trại và một số vật dụng để phục vụ khai thác vàng trái phép.

Khu vực 2 đã qua khai thác, có 5 hầm lắng, 5 hầm đào để lấy đất đá với khối lượng đất được đào lên khoảng 900m3. Tổ công tác đã tiêu hủy tại hiện trường đối với các công cụ tại khu vực. Đồng thời tiến hành lấy mẫu nước tại khu vực đang khai thác để xét nghiệm.

Lực lượng công an tiêu hủy các dụng cụ phục vụ khai thác vàng trái phép

Phòng Kinh tế xã Thạnh Bình đang tiến hành rà soát hồ sơ đất đai có liên quan vị trí hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Mời chủ sử dụng đất làm việc để có cơ sở tham mưu UBND xã xem xét, xử lý vi phạm trên lĩnh vực đất đai.

Đồng thời, Công an xã Thạnh Bình cũng có báo cáo công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã. Theo đó, Công an xã đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, truy quét các điểm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã tổ chức 34 đợt kiểm tra, truy quét các điểm có dấu hiệu khai thác vàng trái phép như: hố Nước, vườn Dẻo, hố Cau, Nà Chòi, hố Bứa, bãi Cháy, hố Máng, hố Vông và bãi Đá lửa. Qua đó đã đẩy đuổi nhiều đối tượng ra khỏi địa bàn, làm mất tác dụng nhiều dụng cụ dùng để khai thác vàng trái phép.

Trong đó, Công an xã đã lập hồ sơ xử lý chuyển Phòng PC03 (Công an TP Đà Nẵng) 1 vụ khai thác khoáng sản vàng trái phép xảy ra tại hố Nước, thôn 5, xã Thạnh Bình. Phối hợp Phòng PC03 lập hồ sơ 1 vụ khai thác khoáng sản vàng trái phép tại hố Máng, thôn 2, xã Thạnh Bình.

Chỉ hơn 2 tháng, địa phương đã tổ chức 34 lượt truy quét

Ông Dương Tấn Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng) cho biết, “Khi tổ công tác đến thì các đối tượng khai thác vàng trái phép bỏ chạy vào núi. Nếu có giữ lại được người thì chỉ phạt hành chính, vì đa phần các đối tượng hoạt động khai thác nhỏ lẻ, chưa đủ để lập hồ sơ khởi tố. Việc khai thác vàng trái phép trải dài trên địa bàn xã, ở các khu vực núi cao, gây phức tạp trên địa bàn”.

NGUYỄN CƯỜNG