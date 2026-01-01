Ngày 1-1-2026, Vietnam Airlines chính thức cung cấp dịch vụ kết nối internet trên máy bay, cho phép hành khách nhắn tin, chia sẻ hình ảnh, truy cập web và gửi thư điện tử.

Việc cung cấp dịch vụ kết nối internet được triển khai sau 4 tháng thử nghiệm thành công trên các đường bay quốc tế và một số đường bay nội địa được khai thác bằng máy bay Airbus A350, với hơn 70.000 lượt hành khách đã trải nghiệm dịch vụ này.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, chất lượng kết nối và tốc độ ổn định ở mức cao, khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu phổ biến như gửi thư điện tử, lướt web hay chia sẻ hình ảnh trong suốt hành trình.

Hiện Vietnam Airlines đang cung cấp các gói dữ liệu để hành khách lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng, gồm: gói nhắn tin trị giá 5USD cho phép gửi tin nhắn không giới hạn trong suốt chuyến bay; gói 10USD dành cho duyệt web trong 1 giờ; và gói 20USD cho phép truy cập internet không giới hạn trong toàn bộ hành trình.

Các gói dữ liệu này hiện được áp dụng trên các đường bay quốc tế. Trong thời gian từ nay đến hết 31-3-2026, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục cung cấp miễn phí dịch vụ internet cho khách hàng hạng thương gia và 15 phút nhắn tin cho toàn bộ hành khách. Đối với các chuyến bay nội địa, Vietnam Airlines sẽ triển khai dịch vụ ngay khi hình thức thanh toán được chuẩn hóa tại thị trường Việt Nam.

Hiện tại, Vietnam Airlines đã trang bị hệ thống cung cấp kết nối internet cho 8 máy bay Airbus A350 và dự kiến sẽ hoàn tất việc trang bị cho toàn bộ đội bay A350 trong năm 2026. Các đội bay khác như Boeing 787 và Airbus A321 sẽ được triển khai lắp đặt hệ thống thu phát internet qua vệ tinh để cung cấp dịch vụ ngay sau đó.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết, việc duy trì khả năng kết nối liên tục cho hành khách trong suốt hành trình bay mang đến trải nghiệm phong phú hơn cho hành khách, đồng thời tạo nền tảng để Vietnam Airlines hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không quốc tế 5 sao trước năm 2030.

Hạ tầng công nghệ của dịch vụ internet trên máy bay được Vietnam Airlines triển khai cùng với Tập đoàn VNPT, kết nối đến vệ tinh Viasat của Hoa Kỳ, cho phép hành khách sử dụng internet ngay trong chuyến bay với tốc độ ổn định và an toàn.

BÍCH QUYÊN