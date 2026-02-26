Quảng Ngãi: Đóng 300.000 bầu cà phê giống cấp cho đồng bào Xơ Đăng

Tại buổi lễ, khoảng 300 người gồm lãnh đạo xã, cán bộ, đại diện các thôn, người dân và học sinh 3 trường trên địa bàn tham gia đóng bầu 300.000 cây cà phê giống Catimor tại vườn ươm thôn Ngọc Leang.
Số cây này được ươm trong 3 tháng tại vườn ươm trung tâm của xã, cao khoảng 7cm, sau đó vận chuyển về các thôn để tổ chức đóng bầu. Các nhóm phân công cấy vào từng bầu đất, bảo đảm tiến độ.
Theo ông Dương Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, địa phương phát động chương trình “Ươm mầm tương lai – phát triển cây trồng bền vững”, huy động nguồn lực mua 1 tấn hạt giống, ươm khoảng 1 triệu cây để cấp miễn phí cho người dân.
Sau đợt ra quân, xã tiếp tục vận chuyển 700.000 cây còn lại về 12 thôn để làm bầu, chuẩn bị nguồn giống trồng mới trong mùa mưa năm 2026, từng bước hình thành vùng cà phê chất lượng cao, tạo sinh kế ổn định cho người dân.