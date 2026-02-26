Quảng Ngãi: Đóng 300.000 bầu cà phê giống cấp cho đồng bào Xơ Đăng

Sáng 26-2, UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức lễ ra quân lao động, sản xuất đầu năm 2026 gắn với chương trình hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng xây dựng vườn cà phê chất lượng cao, hướng đến phát triển kinh tế bền vững.

Clip Xã Tu Mơ Rông làm 300.000 bầu giống cà phê để cấp miễn phí cho đồng bào Xơ Đăng

Tại buổi lễ, khoảng 300 người gồm lãnh đạo xã, cán bộ, đại diện các thôn, người dân và học sinh 3 trường trên địa bàn tham gia đóng bầu 300.000 cây cà phê giống Catimor tại vườn ươm thôn Ngọc Leang.

Ông Võ Trung Mạnh (bên trái), Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông trực tiếp tham gia làm bầu đất

Số cây này được ươm trong 3 tháng tại vườn ươm trung tâm của xã, cao khoảng 7cm, sau đó vận chuyển về các thôn để tổ chức đóng bầu. Các nhóm phân công cấy vào từng bầu đất, bảo đảm tiến độ.

Các đại biểu cùng người dân tham gia làm bầu cà phê để cấp miễn phí cho người dân

Theo ông Dương Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, địa phương phát động chương trình “Ươm mầm tương lai – phát triển cây trồng bền vững”, huy động nguồn lực mua 1 tấn hạt giống, ươm khoảng 1 triệu cây để cấp miễn phí cho người dân.

Các em học sinh tham gia làm bầu cà phê

Sau đợt ra quân, xã tiếp tục vận chuyển 700.000 cây còn lại về 12 thôn để làm bầu, chuẩn bị nguồn giống trồng mới trong mùa mưa năm 2026, từng bước hình thành vùng cà phê chất lượng cao, tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Người dân làm bầu cà phê, chờ xuống giống trong mùa mưa năm 2026

HỮU PHÚC