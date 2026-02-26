Xã hội

Phát hiện, xử lý một người nước ngoài điều khiển máy bay không người lái trái phép tại Đà Nẵng

SGGPO

Chiều 26-2, các lực lượng chức năng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) kịp thời phát hiện, xử lý một trường hợp người nước ngoài điều khiển máy bay không người lái (UAV) trái phép.

Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải đã lập biên bản tạm giữ
Theo đó, vào lúc 13 giờ cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực miếu Ông, giao đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp (phường An Hải), lực lượng tuần tra kiểm soát UAV phường An Hải phát hiện một người đàn ông nước ngoài đang điều khiển máy bay không người lái trái phép.

Qua làm việc, người này khai nhận tên O.P. (sinh năm 1991, quốc tịch Cộng hòa liên bang Đức) đang du lịch tại Đà Nẵng.

Trước hành vi vi phạm, Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải đã lập biên bản tạm giữ phương tiện UAV; đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

XUÂN QUỲNH

Từ khóa

phường An Hải Đà Nẵng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng

