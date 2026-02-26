TPHCM triển khai đồng bộ hạ tầng kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng kết nối, phục vụ khai thác sân bay theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 26-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký văn bản số 1233/UBND-DA truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc triển khai thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà liên quan Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: ACV

Theo đó, thực hiện Thông báo số 78/TB-VPCP ngày 13-2-2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra công trường Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1), UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng kết nối, phục vụ khai thác sân bay theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, UBND TPHCM đề nghị Công an thành phố chủ trì xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến kết nối chính; phối hợp điều tiết giao thông trong giai đoạn cao điểm, đặc biệt khi dự án đưa vào khai thác.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các cơ quan liên quan, rà soát toàn bộ các dự án giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với trung tâm TPHCM và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đồng thời, xác định rõ các hạng mục chậm tiến độ, các điểm nghẽn về kỹ thuật, mặt bằng, nguồn vật liệu, tổ chức thi công; đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi để bảo đảm hoàn thành đồng bộ theo yêu cầu.

Sở Xây dựng cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường; yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu cam kết tiến độ chi tiết theo tháng, theo tuần; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM.

Đối với Sở Tài chính, UBND TPHCM giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các chủ đầu tư rà soát, tham mưu bố trí đủ và kịp thời kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án kết nối thuộc thẩm quyền thành phố; theo dõi, đôn đốc công tác thanh toán khối lượng hoàn thành, tham mưu giải pháp tháo gỡ vướng mắc về tài chính, bảo đảm không ảnh hưởng tiến độ thi công.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao rà soát sự phù hợp của các dự án kết nối với quy hoạch được duyệt, bảo đảm tính đồng bộ giữa hạ tầng hàng không và hệ thống hạ tầng đô thị, giao thông khu vực. Trường hợp phát sinh yêu cầu điều chỉnh quy hoạch, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND TPHCM theo đúng quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được yêu cầu tập trung nguồn lực, phân công lãnh đạo phụ trách, chịu trách nhiệm cụ thể từng nội dung; rà soát toàn bộ tiến độ từng gói thầu, hạng mục, xây dựng kế hoạch chi tiết bù tiến độ (nếu có). Đơn vị này chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM nếu để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND TPHCM (thông qua Sở Xây dựng tổng hợp) để xem xét, chỉ đạo.

QUỐC HÙNG