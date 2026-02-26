TPHCM cần gần 60.000 nhân lực sau tết

Chiều 26-2, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, đại diện Sở Nội vụ TPHCM cho biết, đến hết ngày 25-2 (nhằm mùng 9 tháng Giêng) có khoảng 95% lao động quay trở lại làm việc.

Khoảng 5% lao động chưa trở lại làm việc, do một số người ở các tỉnh kéo dài kỳ nghỉ, hoặc tìm kiếm việc làm khác; một số trường hợp thay đổi môi trường làm việc, chuyển công ty khác có chính sách lương, phúc lợi tốt hơn.

Công nhân Công ty May mặc Dony xã Vĩnh Lộc, TPHCM trong giờ làm việc

Theo thống kê, sau tết nhu cầu nhân lực cần gần 60.000 người. Trong đó, tập trung nhóm ngành nghề như lao động giản đơn (39,82%), công nghiệp chế biến kỹ thuật (23,23%)…

Đến nay, có 978 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM với hơn 36.800 vị trí. Trong đó có 65% nhu cầu cần lao động có chuyên môn kỹ thuật hoặc kinh nghiệm làm việc, số còn lại doanh nghiệp tuyển vào sẽ thực hiện đào tạo nội bộ để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất chiếm hơn 80% tổng số nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm.

Dự báo quý 2-2026, thị trường lao động sẽ tiếp tục sôi động. Nhu cầu tuyển dụng tiếp tục tập trung mạnh vào các nhóm ngành văn phòng, tài chính, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, bán lẻ, dịch vụ ăn uống (F&B), du lịch và chăm sóc khách hàng.

Cùng với đó là nhu cầu lao động có chuyên môn trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo; ngành cảng biển, logistics, vận tải và dịch vụ hỗ trợ cảng, nhu cầu nhân lực yêu cầu có trình độ chuyên môn, kỹ năng cao trong vận hành kho bãi, logistics cảng, kỹ thuật hàng hải và du lịch biển.

Cắt giảm thời gian, chi phí giải quyết hồ sơ cho người dân

Thông tin về công tác cải cách hành chính (CCHC), đại diện Sở Nội vụ TPHCM cho biết, TPHCM phấn đấu các chỉ số liên quan đến CCHC của thành phố thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt từ 96% trở lên.

Quang cảnh cuộc họp

Thành phố triển khai loạt giải pháp để đạt được mục tiêu này. Trong đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí tuân thủ TTHC; 100% TTHC đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình; tối thiểu 80% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 100% TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt từ 98% trở lên.

Cùng với đó, số hóa 100% thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC; tái sử dụng dữ liệu số để giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đặc biệt, trong năm nay, thành phố xác định cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đây là giải pháp trọng tâm để tối ưu quy trình, giảm đầu mối, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước xây dựng mô hình chính quyền số, chính quyền thông minh.

NGÔ BÌNH