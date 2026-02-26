Xã hội

TPHCM hoàn thành khảo sát nhà trên và ven sông, kênh, rạch trước ngày 20-3

Chiều 26-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký Văn bản số 1328/UBND-ĐT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về triển khai nhiệm vụ khảo sát nhà trên và ven sông, kênh, rạch khu vực TPHCM trước đây.

Khẩn trương hoàn thành khảo sát nhà trên và ven sông, kênh, rạch. Ảnh: QUỐC HÙNG
Khẩn trương hoàn thành khảo sát nhà trên và ven sông, kênh, rạch. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, xét báo cáo và đề xuất của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tại Công văn số 1832/VNCPT-NCQLĐT ngày 15-12-2025 và ý kiến của Sở Xây dựng Thành phố tại Công văn số 5994/SXD-PTĐT ngày 13-2-2026, Chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khảo sát nhà trên và ven sông, kênh, rạch do Viện Nghiên cứu phát triển thành phố thực hiện.

Viện chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung, kết quả và số liệu khảo sát theo đề xuất tại văn bản nêu trên.

Viện có nhiệm vụ bàn giao, cung cấp tài liệu, kết quả khảo sát cho UBND các phường, xã liên quan để tiếp tục khai thác, sử dụng trong quá trình thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị. Thời gian hoàn thành trước ngày 20-3-2026.

UBND các phường, xã được giao phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tiếp nhận, lưu trữ kết quả khảo sát.

Trường hợp có điều chỉnh phạm vi cải tạo, mở rộng biên thực hiện dự án, UBND các phường, xã chủ động tiếp tục rà soát, khảo sát các nhà trên và ven sông, kênh, rạch bị ảnh hưởng bởi dự án, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác quản lý và triển khai chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

QUỐC HÙNG

