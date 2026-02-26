Khai thác “trợ lý số”, tăng tiện ích phục vụ người dân

Từ Chatbot AI hướng dẫn thủ tục hành chính, mini app tích hợp hàng trăm quy trình đến hệ thống họp trực tuyến và “phòng họp không giấy”, nhiều phường, xã tại TPHCM đang chủ động đổi mới phương thức điều hành, ứng dụng công nghệ để nâng chất lượng phục vụ người dân.

Hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi

Mới thuê được căn nhà nhỏ nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TPHCM, chị Nguyễn Thị Trâm có ý định đăng ký hộ kinh doanh để mở quán bán đồ ăn sáng, cà phê. Trong lần trò chuyện cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Trưởng khu phố 27, phường Bến Thành, chị Trâm được hướng dẫn truy cập Chatbot AI phường Bến Thành để tìm hiểu thông tin.

Chỉ khoảng 30 giây sau khi chị Trâm gõ câu hỏi thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, trợ lý ảo đã đưa ra hướng dẫn các loại giấy tờ cần chuẩn bị, cách nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường, trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và thời gian giải quyết thủ tục. “Chatbot trả lời từng câu hỏi, hướng dẫn chi tiết từng thành phần và cách thức nộp hồ sơ, rất thuận tiện”, chị Trâm bày tỏ.

Chatbot AI - trợ lý số phục vụ người dân phường Bến Thành được địa phương triển khai từ tháng 10-2025. Theo Chủ tịch UBND phường Bến Thành Mai Thị Hồng Hoa, với Chatbot này, người dân có thể tra cứu thủ tục hành chính ở bất cứ đâu mà không cần phải đến trụ sở phường. Ứng dụng tích hợp cả tiếng Việt và tiếng Anh, giúp khách du lịch quốc tế có thể tìm hiểu các di tích, điểm du lịch nổi tiếng hay giải đáp thắc mắc liên quan đến các quy định, thủ tục.

Cùng mục tiêu phục vụ người dân mọi lúc, mọi nơi, UBND phường Thới An mới đây đã triển khai Chatbot AI và mini app Thới An số. Hệ thống hiện tích hợp khoảng 300 quy trình thủ tục hành chính và hơn 9.500 câu hỏi thường gặp. Trải nghiệm các tính năng Chatbot AI và mini app Thới An số, bà Phạm Thị Mai (64 tuổi) đánh giá các ứng dụng này giúp người dân dễ tiếp cận với dịch vụ công, nêu ý kiến trực tiếp đến chính quyền.

Phường Thới An tổ chức tư vấn pháp lý và thủ tục hành chính trực tuyến lưu động vào ban đêm cho người dân

Bà Võ Thị Mộng Thu, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An, cho biết, với dân số trên 126.000 người, mỗi ngày phường tiếp nhận và xử lý hàng trăm câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực, gây áp lực cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ, chưa đáp ứng nhu cầu tra cứu, hỏi đáp của người dân ngoài giờ hành chính. Do đó, phường triển khai Chatbot AI và mini app Thới An số giúp giảm tải cho cán bộ, giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin, hạn chế đi lại nhiều lần.

Đổi mới phương thức điều hành

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động chính quyền địa phương, phường An Phú Đông đã trang bị hệ thống thiết bị họp trực tuyến đến điểm cầu các khu phố. Với hệ thống này, cán bộ khu phố có thể ngồi tại cơ sở để tham gia các cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo phường hay các hội nghị do thành phố tổ chức.

Ông Lê Văn Hai, Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường An Phú Đông, cho biết, từ đầu tháng 11-2025 đến nay, nhờ hệ thống trực tuyến mà ông không cần phải di chuyển đến trụ sở phường để họp. Cán bộ khu phố cũng dễ dàng tham gia các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên đề của phường, thành phố.

Theo Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông Nguyễn Minh Chánh, hệ thống họp trực tuyến giúp phường và các khu phố có điều kiện tăng cường kết nối, trao đổi thông tin nhanh chóng, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và tính tương tác cao.

Theo ông Nguyễn Minh Chánh, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phường An Phú Đông xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là động lực để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và phục vụ người dân. Việc triển khai thiết bị họp trực tuyến là bước chuyển đổi tư duy từ “họp thủ công” sang “họp thông minh”, từ “văn bản giấy” sang “văn bản số”. Đây cũng là giải pháp đổi mới công tác quản trị đô thị theo hướng ứng dụng công nghệ số, quản trị thông minh và phục vụ người dân hiệu quả.

Tại xã Hóc Môn, Đảng ủy xã đã tiên phong triển khai mô hình “phòng họp không giấy”. Với mô hình này, tất cả tài liệu được soạn thảo, cập nhật và tải trực tiếp lên hệ thống quản lý tập trung. Khi có tài liệu mới, hệ thống tự động cập nhật, giúp đại biểu chủ động nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến từ trước.

Trong phiên họp chính thức, hệ thống điểm danh điện tử giúp xác định nhanh thành phần tham dự, đảm bảo tính minh bạch. Hệ thống còn tích hợp kho dữ liệu dùng chung, mọi ý kiến, đề xuất và biểu quyết đều được thực hiện trực tuyến, chỉ với một thao tác chạm.

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh cho biết, mô hình “phòng họp không giấy” mang lại những chuyển biến rõ nét trong hoạt động điều hành, giúp tiết kiệm chi phí in ấn, văn phòng phẩm, nhân lực và nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Đặc biệt, sự liên thông đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ xã giúp việc chia sẻ thông tin, phối hợp công tác được thực hiện nhanh chóng, chính xác và xuyên suốt.

NGÔ BÌNH