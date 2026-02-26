Lâm Đồng xuất hiện “mưa vàng” trên diện rộng

Xã hội

Chiều tối 26-2, nhiều khu vực thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng giúp giảm nhiệt, nhất là tại các khu vực canh tác cây công nghiệp.

Video: Mưa to tại khu vực Đà Lạt chiều tối 26-2. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận tại khu vực Đà Lạt, cơn mưa trong nhiều giờ đã làm sạch đường phố, cây xanh bớt bụi thông, lượng mưa ghi nhận cao nhất tại khu vực Trạm Hành (phường Xuân Trường – Đà Lạt) là 16mm.

158697684450560232.jpg
Mưa to đúng thời điểm tan trường tại khu vực Đà Lạt chiều tối 26-2

Tương tự, tại các khu vực khác của tỉnh Lâm Đồng ghi nhận mưa kéo dài từ 30 phút đến 2 tiếng đồng hồ, lượng mưa cao như tại: Đắk Buk So (xã Tuy Đức) gần 50mm, xã Bảo Lâm 4 ghi nhận lượng mưa 42mm, xã Sơn Mỹ 39mm, phường B’Lao 37mm, xã Hoà Bắc 30mm, xã Bảo Thuận 27mm, xã Di Linh 21mm…

c65861ab7d62f33caa73.jpg
Mưa trên diện rộng tại Lâm Đồng giúp làm sạch đường phố, cây cối được "giải hạn"

Cơn mưa giúp hàng trăm ngàn héc ta cây trồng chủ lực của Lâm Đồng như cà phê, sầu riêng, rau, hoa, lúa... được tưới mát sau thời gian bị thiếu nước, nhờ đó giúp người dân tiết kiệm được nhiều công sức và chi phí bơm tưới nước. Trong khi đó, mưa trên diện rộng cũng giúp giảm nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao tại nhiều khu vực tại Lâm Đồng.

ĐOÀN KIÊN

