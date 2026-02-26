3 vụ va chạm liên tiếp trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, ùn ứ nhiều km

Rạng sáng 26-2, trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây xảy ra 3 vụ va chạm liên tiếp trong phạm vi khoảng 50m, liên quan 7 phương tiện. Nhiều cục bê tông dải phân cách giữa đường bị tông đổ, giao thông theo hướng Nam – Bắc ùn ứ kéo dài.

VIDEO: 3 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. (Nguồn: NDCC)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ, tại Km29+300 (đoạn qua xã Tân Lập), xe khách BKS 77H-055.xx lưu thông hướng Nam – Bắc bất ngờ mất lái, lao vào dải phân cách cứng giữa đường. Vụ việc làm 7 khối bê tông bị hất văng; xe tiếp tục trượt sang lề phải, gây hư hỏng hộ lan mềm.

Xe khách giường nằm gặp tai nạn, tông nhiều khối bê tông trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Chỉ cách đó vài chục mét, một xe khách khác tiếp tục tông ngã thêm 8 khối bê tông dải phân cách và làm hư hỏng khoảng 5m hộ lan.

Tại vị trí thứ 3, xảy ra va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện gồm xe khách giường nằm, xe đầu kéo, ô tô 7 chỗ và 2 xe tải. Cú tông dây chuyền khiến ô tô 7 chỗ biến dạng phần đầu, nhiều phương tiện hư hỏng nặng. Hai xe khách chắn ngang mặt đường, mảnh vỡ và bê tông vương vãi trên mặt cao tốc khiến các xe hướng Nam – Bắc không thể qua khu vực, gây ùn ứ nhiều km.

Hiện trường 1 trong 3 vụ tai nạn trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Nhận tin báo, lực lượng CSGT thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) có mặt, phối hợp đơn vị quản lý tuyến phân luồng từ xa. Các phương tiện được hướng dẫn rời cao tốc tại nút giao ĐT.720 để giảm áp lực giao thông. May mắn, các vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đoạn cao tốc nơi xảy ra sự cố vẫn tạm đóng; các phương tiện di chuyển ra nút giao để nhập vào quốc lộ 1 tiếp tục hành trình.

TIẾN THẮNG