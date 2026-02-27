Mưa trái mùa diện rộng

Theo thông tin cập nhật đến chiều 26-2 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khu vực Nam bộ, phía Nam của khu vực Tây Nguyên, khu vực tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng đã có mưa và dông.

Một số trạm khí tượng - thủy văn đã đo được lượng mưa to như Hòa Hiệp (Tây Ninh) 92mm, Tân Hưng (Cà Mau) 51mm, Đắk Buk So (Lâm Đồng) 47,8mm, An Ngãi Trung (Vĩnh Long) 38,8mm, Long Sơn (TPHCM) 36mm. Cùng ngày 26-2, tại Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ cũng có mưa rào, mưa dầm diện rộng. Đến chiều 26-2, Hà Nội đã có nắng ấm, khô ráo trở lại, kết thúc chuỗi ngày nồm ẩm diện rộng.

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, tại Nam bộ và Tây Nguyên, đợt mưa trái mùa này liên quan đến nhiễu động gió Đông trên khu vực Biển Đông đưa các lớp mây đối lưu phát triển dần vào đất liền.Từ khoảng ngày 28-2, mưa trái mùa sẽ tạm dứt.

Tại Đồng Nai, cơn mưa trái mùa bắt đầu từ rạng sáng 26-2 khiến nhiều nhà vườn lo lắng vì có thể gây ảnh hưởng tới năng suất của mùa vụ năm nay. Theo một số chủ trang trại ở khu vực Long Khánh, nơi có khoảng 5.000ha sầu riêng, thời điểm hiện tại, cây đang trong giai đoạn xổ nhụy; nếu mưa lớn kéo dài sẽ dẫn tới tình trạng rụng hoa hoặc khó kết trái. Tương tự, nhiều chủ vườn cà phê cũng lo lắng khi cây đang trong giai đoạn phân hóa mầm hoa, việc xảy ra mưa trái mùa sẽ gây ra tình trạng ra hoa không đồng đều, hoa nở rộ sau mưa rồi rụng hoặc không đậu trái.

