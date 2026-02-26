Nhiều nơi có mưa rào, mây dông phát triển

Sáng 26-2, mưa rào xuất hiện đồng thời tại Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam. Dự báo mây dông tiếp tục phát triển, gia tăng trong ngày 26-2.

Tại miền Bắc, sau đợt mưa từ tối 25-2, sáng 26-2 nhiều khu vực tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Ở Hà Nội, trời âm u, độ ẩm cao, đường trơn ướt, ảnh hưởng giao thông giờ cao điểm.

Người dân xếp hàng trong mưa chờ mua bán vàng ngày vía Thần Tài (sáng 26-2) tại một tiệm vàng ở Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: P.Q.G

Ở phía Nam, từ rạng sáng 26-2, một số khu vực tại TPHCM, Đồng Nai và đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện mưa rào, có nơi mưa dông khá to; nhiệt độ tại khu vực có mưa giảm rõ rệt so với những ngày trước.

Theo số liệu hệ thống đo mưa tự động Vrain đến 10 giờ ngày 26-2, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to như: Hà Nội 22,2mm (trạm Trâu Quỳ); TPHCM 34,6mm (trạm Long Sơn); Nghệ An 32,4mm (trạm Đồng Văn 1); Thanh Hóa 31,6mm (trạm Lương Sơn)… Riêng An Giang mưa 81mm (trạm An Thới).

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cho biết, tại Bắc bộ, mưa diện rộng do rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió tầng thấp.

Tại Nam bộ và Tây Nguyên, mưa trái mùa liên quan đến nhiễu động gió Đông trên Biển Đông kết hợp nền nhiệt cao ban ngày, tạo điều kiện mây đối lưu phát triển.

Dự báo 1-2 ngày tới, Bắc bộ có khả năng duy trì nhiều mây, mưa rải rác, độ ẩm cao; tình trạng nồm ẩm có thể gia tăng ở đồng bằng Bắc bộ (bao gồm Hà Nội). Nam bộ và Tây Nguyên có xác suất mưa ở mức trung bình; mưa giúp giảm nhiệt cục bộ khoảng 30-32 độ C, trong khi nơi không mưa vẫn có thể nóng 35-37 độ C vào trưa và đầu giờ chiều.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân lưu ý đường trơn ướt, tầm nhìn giảm khi tham gia giao thông; đề phòng dông kèm lốc, sét và gió giật cục bộ tại Nam bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn chuyển mùa.

Khu vực trung tâm TPHCM xuất hiện cơn mưa trái mùa Sáng 26-2, một số khu vực trung tâm TPHCM có mưa trái mùa từ lúc sáng sớm. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, mưa do nhiễu động gió Đông trên cao kết hợp rãnh áp thấp xích đạo nâng trục lên phía Bắc (khoảng 4-6 độ vĩ Bắc), tạo hội tụ ẩm trên khu vực Nam bộ. Thời tiết khu vực trung tâm TPHCM sáng ngày 26-2. Ảnh: TH Dự báo trong ngày 26 và 27-2, Nam bộ và TPHCM có đợt mưa trái mùa trên diện rộng. Thời tiết mây thay đổi, nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào vài nơi; lượng mưa có xu hướng tăng nhẹ so với hôm trước, nhiệt độ giảm, nắng nóng thu hẹp. Nhiệt độ cao nhất: miền Đông 32-34 độ C; miền Tây 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trong 2-3 ngày tới, thời tiết Nam bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác, có nơi mưa vừa và dông; mưa có xu hướng giảm dần.

THANH HIỀN - PHÚC HẬU