Thận trọng khi giá sầu riêng tăng mạnh

Giá sầu riêng nghịch vụ tăng mạnh từ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ giúp hàng ngàn nông dân, nhà vườn trồng “cây vàng xanh” có lãi cao. Để ngành sầu riêng tiếp tục phát triển mạnh, bền vững, nông dân, doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi sản xuất có lợi nhuận lớn, các địa phương đang siết chặt quy trình sản xuất, quá trình thu hoạch, giữ vững thương hiệu sầu riêng Việt Nam.

Giá cao nhất 3 năm qua

Vừa cân sầu riêng cho thương lái, lão nông Tám Đông (xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh) vừa khoe: “Năm nay sầu riêng thắng lớn nhà báo ạ. Mọi năm, thời điểm này, giá sầu riêng Monthong chỉ ở mức xấp xỉ 115.000 đồng/kg nhưng phải chở ra vựa mới bán được, năm nay tăng lên 150.000 đồng/kg, thương lái vào tới vườn mua.

Tương tự, giá sầu riêng Ri6 hiện cũng bật tăng lên mức 82.000 đồng/kg, năm trước chỉ khoảng 55.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây”. Theo ông Tám Đông, với mức giá trên, trừ chi phí sản xuất, ông và những hộ nông dân trồng sầu riêng ở vùng Đồng Tháp Mười lãi 35.000-50.000 đồng/kg sầu riêng. Vụ sầu riêng đầu năm 2026, gia đình ông thu hoạch gần 12 tấn sầu riêng Monthong, lãi hơn 500 triệu đồng. Tương tự, từ Tết Nguyên đán đến nay, tinh thần phấn khởi cũng ngập tràn với hàng ngàn hộ nông dân trồng sầu riêng tại các tỉnh, thành ĐBSCL.

Một điểm thu mua sầu riêng phục vụ xuất khẩu tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp ẢNH: NGỌC PHÚC

Chia sẻ về lý do giá trái sầu riêng tăng mạnh sau tết, ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, cho biết, thời điểm này sản lượng sầu riêng thu hoạch rất hạn chế. Không chỉ sầu riêng trong nước bước vào giai đoạn trái vụ, mà tại Thái Lan - nguồn cung lớn của khu vực, cũng gần như không có hoặc có rất ít hàng ra thị trường. Đây là yếu tố quan trọng khiến giá sầu riêng tăng và nguồn cung thêm căng thẳng.

Bà Trần Mỹ Ngọc, chủ vựa thu mua sầu riêng tại xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) cho biết thêm, ngay cả các vùng trọng điểm như Cai Lậy (Đồng Tháp) hay Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long), sản lượng sầu riêng thực tế đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân do năm trước mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích cây sầu riêng bị thúi rễ hoặc rễ yếu, cho năng suất thấp. Thực tế này đã tạo nên một khoảng trống cung ứng cục bộ, đẩy giá trị sầu riêng ĐBSCL lên cao.

Dù giá tăng cao, song nhiều doanh nghiệp xuất khẩu vẫn đỏ mắt tìm mua sầu riêng do nguồn cung ít. Ông Võ Tấn Minh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Phương Ngọc Cái Bè (Đồng Tháp) cho biết: “Để mua đầy một container (20 tấn) rất vất vả, vì số lượng sầu riêng không nhiều, nằm rải rác ở nhiều tỉnh, doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian, chi phí để thu mua, vận chuyển. Để đủ hàng, nhiều thương lái đã đẩy giá sầu riêng lên khiến nguồn cung càng căng thẳng”, ông Minh cho hay.

Vẫn đối mặt rủi ro

Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, khuyến cáo, đầu năm, nhiều doanh nghiệp tranh thủ thu mua để “khai trương lấy lộc”, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc vẫn duy trì ở mức bình thường. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần thận trọng, tỉnh táo, tránh đuổi mua với mức giá quá cao, hoặc mua gom hàng kém chất lượng để đủ đơn hàng.

Trong khi đó, đại diện Sở NN-MT các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và TP Cần Thơ cho biết đã yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương siết chặt công tác giám sát việc thực hiện mã số vùng trồng, hoạt động thu hoạch sầu riêng của nông dân, nhà vườn, thương lái. “Tuyệt đối không thu hoạch khi trái chưa đủ độ già để tranh thủ giá cao.

Giá cao thường kèm rủi ro không nhỏ, nếu chất lượng không bảo đảm sẽ ảnh hưởng đến uy tín toàn ngành hàng”, lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh; đồng thời cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để có chế tài đủ mạnh đối với các trường hợp có hành vi gian lận chất lượng, bảo vệ thương hiệu sầu riêng Việt Nam.

Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp cũng khuyến cáo, giá sầu riêng tăng cao cũng dễ kéo theo làn sóng chuyển đổi cây trồng. Ngay lúc này, các địa phương vùng ĐBSCL nên thống kê, định hướng, quy hoạch vùng trồng cụ thể đối với cây sầu riêng; giám sát chặt việc thực hiện quy hoạch vùng trồng, kiên quyết xử lý mạnh, triệt để các trường hợp mở rộng diện tích sầu riêng ngoài vùng quy hoạch, tránh tình trạng đổ xô, ồ ạt trồng loại cây này dẫn đến tình trạng “cung vượt cầu”, “được mùa mất giá”.

Giá sầu riêng tăng là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, tuy nhiên về lâu dài, ngành sầu riêng vẫn đối mặt rủi ro do diện tích mở rộng nhanh, nguy cơ mất cân đối cung - cầu và áp lực chất lượng từ thị trường nhập khẩu. Vì vậy, giải pháp then chốt để giữ vững đà tăng trưởng, phát triển bền vững là kiểm soát quy hoạch và tăng liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Tiến sĩ Võ Hữu Thoại, Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam, cho biết, đối với sầu riêng trái vụ, tỉnh Đồng Tháp đang dẫn đầu vùng ĐBSCL về sầu riêng, trong đó có 70% diện tích áp dụng xử lý nghịch vụ. Lợi thế dài hạn của Việt Nam nằm ở việc kỹ thuật nghịch vụ đã được khoa học hóa, không còn chỉ dựa vào kinh nghiệm dân gian. Giai đoạn 2018-2021, Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam hoàn thiện quy trình xử lý sầu riêng ra hoa trái vụ và được Cục Trồng trọt công nhận tiến bộ kỹ thuật áp dụng tại các tỉnh Nam bộ, tạo nền tảng giúp sầu riêng Việt Nam phát triển vững chắc hơn so với nhiều nước trong khu vực.

NGỌC PHÚC - ĐỨC TRUNG - NÔNG NGÂN