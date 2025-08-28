Đà Nẵng khởi công xây khu công nghiệp cơ khí gần 8.000 tỷ đồng

Ngày 28-8, tại xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), Tập đoàn THACO tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải mở rộng, với tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng trên diện tích 115ha.

Đây là dự án nằm trong chuỗi công trình khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Các đại biểu ấn nút khởi động dự án

Theo đó, THACO đầu tư xây dựng Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải mở rộng. Đây là trung tâm cơ khí đóng vai trò kết nối các sản phẩm cơ khí và linh kiện phụ tùng từ các nhà máy hiện hữu, tạo ra sản phẩm, thiết bị tự động hóa, điều khiển thông minh và sản phẩm công nghệ cao.

Khu công nghiệp được quy hoạch trên diện tích 115ha, tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, trong đó 1.433 tỷ đồng phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở.

Dự án được đầu tư theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, phát triển xanh, tự động hóa, thông minh, hiện đại, tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Các hạng mục đầu tư trọng điểm gồm: Các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng thế hệ mới, các nhà máy chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ - điện tử và tự động hóa.

Trung tâm cơ khí mở rộng sẽ sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, đồng thời sử dụng một số sản phẩm đầu ra của Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, tạo nên hệ sinh thái có tính tích hợp và bổ trợ; góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ của cả nước theo quy hoạch phát triển của thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án được xây dựng với diện tích 115ha

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải (mở rộng) dự kiến mang lại những tác động lan tỏa: Tạo dư địa thu hút đầu tư mới trong các lĩnh vực cơ khí – ô tô, linh kiện, thiết bị công nghiệp, điện – điện tử thông minh, công nghiệp hỗ trợ… Qua đó, từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa, tăng năng lực tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

“Đồng thời, dự án sẽ gia tăng quy mô sản xuất – xuất khẩu, thúc đẩy dịch vụ cảng – logistics Kỳ Hà/Chu Lai, đóng góp tích cực vào thu ngân sách, cán cân thương mại của địa phương. Dự án tạo việc làm chất lượng cao, nâng kỹ năng lao động thông qua liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; lan tỏa tinh thần cải tiến kỹ thuật đã được THACO triển khai mạnh mẽ tại Chu Lai”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

NGUYỄN CƯỜNG