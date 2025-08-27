Khởi công khu mua sắm miễn thuế tại Đà Nẵng

Sun Group sẽ phát triển khu phức hợp nghỉ dưỡng, thương mại – dịch vụ, hệ thống cửa hàng miễn thuế, trung tâm mua sắm, du lịch – y tế và chăm sóc sức khỏe cao cấp, tạo điểm nhấn chiến lược trong quá trình hình thành Khu thương mại tự do của Việt Nam.

Phối cảnh minh họa Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng

Chiều 27-8, UBND TP Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group tổ chức khởi công, khởi động đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5 - Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng; tuyến cáp treo số 9 và cụm công trình khối tháp 1, 2 nhà vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng thuộc quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Tham dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Các phương tiện đã sẵn sàng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, cụm dự án tại vị trí số 5 là dự án đầu tiên được cấp phép trong chuỗi các phân khu của Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng, ngay dưới chân núi Bà Nà (xã Bà Nà).

Sun Group sẽ phát triển khu phức hợp nghỉ dưỡng, thương mại – dịch vụ, hệ thống cửa hàng miễn thuế, trung tâm mua sắm, du lịch – y tế và chăm sóc sức khỏe cao cấp, tạo điểm nhấn chiến lược trong quá trình hình thành Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam.

Cụm dự án tại vị trí số 5 sẽ phát huy tối đa lợi thế ưu việt nằm cận kề một “hub” du lịch sôi động bậc nhất Đà Nẵng, góp phần tạo hiệu ứng cộng hưởng giúp kết nối du lịch, dịch vụ, lưu trú cao cấp và tăng chi tiêu, tăng thời gian lưu trú của du khách.

Phối cảnh thiết kế Tổ hợp cụm công trình khách sạn, nghỉ dưỡng thuộc Khu du lịch sinh thái trên đỉnh núi Bà Nà. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cùng thời điểm, tại khu vực đỉnh Bà Nà, Sun Group triển khai tuyến cáp treo số 9 dài gần 5,9km, gồm 154 cabin, công suất 2.900 khách/giờ, phục vụ du khách lưu trú trên núi. Đồng thời, khởi công cụm công trình khối tháp 1 và 2 với các hạng mục: nhà biểu diễn đa năng, khu vui chơi giải trí trong nhà, trung tâm hội nghị, khu vườn chủ đề, cùng hệ thống khách sạn quy mô 2.500 phòng đạt chuẩn 5 sao. Tổng mức đầu tư toàn khu vực ước khoảng 20.000 tỷ đồng.

Toàn bộ công trình được thiết kế theo kiến trúc Pháp thế kỷ 16–17, bổ sung sản phẩm du lịch, giải trí ngày – đêm, góp phần hoàn thiện siêu quần thể Bà Nà.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát biểu tại lễ khởi động, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong ba dự án được triển khai lần này, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 5 có vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính “kích hoạt” cho việc hình thành Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ giao thương chiến lược của khu vực miền Trung và cả nước, từng bước trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Các đại biểu bấm nút khởi động. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung, ông Nguyễn Văn Bình cho biết, khi hoàn thành, các dự án sẽ không chỉ bổ sung những sản phẩm du lịch đặc sắc cho Đà Nẵng, mà còn góp phần đưa thành phố trở thành tâm điểm giải trí sôi động suốt ngày đêm, xứng tầm với vị thế thủ phủ du lịch của miền Trung.

XUÂN QUỲNH