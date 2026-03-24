Đà Nẵng kích cầu du lịch bằng trải nghiệm bản sắc, chữa lành và nguyên sơ

Chiều 24-3, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2026 với thông điệp “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản” và chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE đến Đà Nẵng.

Không gian trình diễn của làng nghề trước sảnh công bố chương trình kích cầu "Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản".

Chương trình kích cầu du lịch “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản” sẽ có các hành trình trải nghiệm nổi bật cho du khách, trong đó hành trình "Chạm về bản sắc – Nơi làng nghề kể chuyện", du khách có cơ hội trực tiếp tương tác với nghệ nhân, tìm hiểu các nghề truyền thống và câu chuyện văn hóa bản địa tại các làng nghề tiêu biểu như: Thanh Hà, Kim Bồng, Trà Quế, Cẩm Thanh, Triêm Tây, Tam Thanh, Non Nước…

Trình diễn hô hát bài chòi tại buổi công bố chương trình kích cầu "Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản".

Hành trình “Chạm về tĩnh lặng” mang đến các trải nghiệm chăm sóc thân – tâm – trí, kết nối du khách với không gian thiên nhiên và tâm linh. Các tour chữa lành được triển khai tại Ngũ Hành Sơn, Mỹ Sơn, chùa Tam Thai, đỉnh Bàn Cờ…, kết hợp các hoạt động thiền, thưởng trà, trị liệu thảo dược, trekking và nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, cùng những trải nghiệm bình yên như ngắm bình minh, hoàng hôn hay khám phá đời sống địa phương tại Hội An và sông Thu Bồn.

Hành trình “Chạm về nguyên sơ” đưa du khách hòa mình vào hệ sinh thái rừng – biển đặc trưng của miền Trung thông qua các trải nghiệm du lịch sinh thái, trekking, du lịch cộng đồng và khám phá thảo dược bản địa. Các điểm đến tiêu biểu gồm bán đảo Sơn Trà, Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, Tây Giang, Hòa Bắc, Hồ Phú Ninh, Cổng trời Đông Giang…, cùng các hoạt động chèo SUP trên sông Cu Đê, sông Thu Bồn, biển Mỹ Khê và khám phá vùng dược liệu Sâm Ngọc Linh.

Hành trình “Chạm về khoảnh khắc” mang đến không khí lễ hội sôi động với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí đặc sắc.

Hành trình “Chạm về vị giác” đưa du khách khám phá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng thông qua các tour ẩm thực chuyên đề, trải nghiệm chế biến truyền thống và giao lưu cùng đầu bếp, nghệ nhân địa phương.

Ký kết hợp tác cùng các đơn vị đồng hành chương trình kích cầu du lịch.

Đáng chú ý, ngành du lịch tiếp tục triển khai chiến lược thu hút khách quốc tế đã từng đến Đà Nẵng từ năm 2020 và quay trở lại trong năm 2026, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN và các đường bay quốc tế mới.

Đà Nẵng cũng triển khai hệ thống quà tặng và giải thưởng quy mô lớn với hơn 30.000 phần quà miễn phí và giảm giá từ 10 - 60% dành cho du khách, bao gồm voucher lưu trú, vé tham quan - giải trí, ưu đãi ẩm thực, spa và các sản phẩm lưu niệm địa phương theo các hành trình trải nghiệm.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, trước những biến động địa chính trị tại Trung Đông cùng những diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết, tâm lý và hành vi du lịch cũng đang thay đổi rõ rệt. Du khách ngày nay không còn tìm kiếm những chuyến đi đơn thuần để “đi và xem”, mà mong muốn những hành trình có chiều sâu – nơi họ có thể tìm thấy sự cân bằng, cảm giác bình an và sự kết nối chân thực với điểm đến. Trên cơ sở đó, chương trình “Đà Nẵng – Chạm về nguyên bản” được xây dựng như một định hướng của thành phố nhằm thích ứng với xu hướng phát triển mới của du lịch.

Chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, khen thưởng, sự kiện) đến Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề “Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE” gồm các chính sách được thành phố triển khai từ năm 2021 và có sự điều chỉnh và bổ sung các nội dung hỗ trợ mới, phù hợp với từng thị trường khách trong nước và quốc tế.

Vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong công tác thu hút khách MICE năm 2025.

Tại chương trình, Sở VH-TT-DL công bố giải thưởng “MICE – The Rising Wave” vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong công tác thu hút khách MICE năm 2025.

