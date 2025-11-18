Đà Nẵng kiện toàn bộ máy, tăng sức bật cho chặng đường tới

Ngày 18-11, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với TP Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà hỏi thăm người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng sau hơn 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Dù khối lượng công việc trong giai đoạn đầu “rất lớn và rất mới”, thành phố vẫn giữ được tâm thế ổn định, vận hành thông suốt từ cấp thành phố đến cấp xã, tạo dư địa và động lực rất tốt cho tương lai thành phố sau hợp nhất.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong bối cảnh vừa phải khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai, vừa triển khai hơn 900 nhiệm vụ được phân cấp xuống cấp tỉnh và 97 nhiệm vụ xuống cấp xã, Đà Nẵng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng 9 tháng đạt 9,83%, thu ngân sách tăng hơn 20%, đời sống người dân và hệ thống an sinh – hạ tầng thiết yếu được khôi phục nhanh. Đây là minh chứng cho bản lĩnh và sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị thành phố.

Đánh giá về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng nhận định Đà Nẵng đã chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành kịp thời cơ chế, hoàn thành các chính sách liên quan đến cán bộ dôi dư, xử lý vướng mắc về trụ sở và tài sản, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường hỗ trợ cho cấp xã. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kết luận. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị thành phố coi đây là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”, tập trung rà soát, bố trí và đào tạo lại đội ngũ ngay trong năm 2025, đồng thời chuẩn bị điều kiện để triển khai các quy định mới về phân loại đơn vị hành chính và giao biên chế sau khi Chính phủ ban hành nghị định trong tháng 12.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đà Nẵng cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức cấp xã theo hướng linh hoạt và phù hợp thực tiễn, mạnh dạn nhận những nhiệm vụ có thể làm được gắn với nguồn lực đầy đủ; đồng thời sớm xử lý dứt điểm các vấn đề về tài sản công, hồ sơ lưu trữ, cơ chế tài chính và quy trình điều hành ngân sách cấp xã. Phó Thủ tướng cũng đề nghị thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy mô hình “bình dân học vụ số” huy động sinh viên hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

"Một trong những yếu tố quan trọng nhất lúc này là giữ vững công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, tạo tâm thế sẵn sàng vượt khó. Đây là thời điểm thể hiện bản lĩnh, ý chí và danh dự của người cán bộ công vụ. Đồng thời, tôi cũng tin tưởng tập thể lãnh đạo mới của thành phố sẽ đoàn kết, năng động, đưa Đà Nẵng vượt qua thách thức, phục hồi sau thiên tai và tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tới", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thông tin, toàn thành phố hiện cung cấp 2.213 thủ tục hành chính, trong đó 2.127 thủ tục được cung cấp trực tuyến (tỷ lệ 96,1%); 93 trung tâm hành chính công cấp xã và trung tâm hành chính công cấp thành phố đã vận hành hiệu quả. Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai mô hình hành chính công một cấp từ ngày 1-1-2026 và đẩy mạnh chuyển đổi số, với 70.000 cán bộ đã được cấp tài khoản sử dụng hệ thống dùng chung.

Đa số kết quả đạt yêu cầu, song còn khó khăn về văn bản hướng dẫn chuyên môn, cơ sở dữ liệu, thiếu cán bộ chuyên ngành và hạ tầng một số xã, phường.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Đà Nẵng sau hợp nhất có quy mô và đặc thù rất khác biệt. Thành phố trực thuộc Trung ương nay có không gian rộng gần 12.000 km², dân số hơn 3 triệu người, với 31 dân tộc thiểu số và 35 xã miền núi, trong đó nhiều xã đặc biệt khó khăn. Vì vậy, Đà Nẵng vừa mang những lợi thế của đô thị phát triển, vừa mang những thách thức như tỉnh miền núi.

Riêng khu vực miền núi, hiện chiếm tới 28% số xã chưa có sóng hoặc lõm sóng của cả nước; nhiều thôn bản với hơn 3.000 dân vẫn chưa có điện lưới, đường sá xuống cấp nặng sau mưa bão, nhiều tuyến quốc lộ “gần như nát bét”. Những khó khăn về hạ tầng này khiến chuyển đổi số, vận hành dịch vụ công, đảm bảo an toàn dân cư hay khắc phục thiên tai đều gặp trở ngại lớn. Đợt mưa lũ, sạt lở vừa qua là “bài kiểm tra” quan trọng cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Về tổ chức bộ máy, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng đang tiếp tục thực hiện tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 18, giảm tầng nấc trung gian, kiện toàn các ban quản lý dự án còn chồng chéo và đẩy nhanh bố trí, điều động cán bộ. Thành phố đang có chủ trương tăng cường cán bộ từ các sở ngành xuống hỗ trợ xã, nhất là những lĩnh vực đặc thù, theo phương thức “cầm tay chỉ việc”.

Về phân cấp đầu tư, thành phố tạm quy định dự án dưới 20 tỷ do xã, phường làm chủ đầu tư; song về lâu dài cần cơ chế linh hoạt hơn, đặc biệt với các đô thị lớn như Hải Châu, Thanh Khê – nơi dân số và quy mô kinh tế vượt trội so với các xã miền núi.

Đối với chuyển đổi số, theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, địa phương sẽ chủ động bảo đảm hạ tầng kết nối, tính tới phương án thuê sóng vệ tinh cho vùng lõm; đồng thời hỗ trợ thiết bị cho cơ sở để giảm áp lực vận hành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hải Châu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đến kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Sau khi khảo sát, nắm tình hình hoạt động của Trung tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chính quyền phường Hải Châu rà soát toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm phục vụ.

XUÂN QUỲNH