Tết về sớm nơi vùng cao và xưởng máy

Giữa những ngày cuối năm se lạnh, chương trình “Trao quà Tết Bính Ngọ 2026 – Gắn kết Đà Nẵng, lan tỏa yêu thương” mang theo không khí ấm áp của mùa xuân, vượt núi rừng phía Tây và lan tỏa đến từng khu nhà trọ công nhân.

Tết Bính Ngọ 2026 dường như đến sớm hơn với đồng bào Cơ Tu ở các xã biên giới Hùng Sơn, A Vương và với những công nhân còn nhiều khó khăn đang làm việc tại Khu Công nghệ cao, các khu công nghiệp Đà Nẵng.

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng trao quà tết cho người dân xã A Vương

Xã A Vương, một trong ba điểm tổ chức chương trình, vẫn còn in dấu những trận mưa lũ dữ dội hồi cuối năm 2025. Nhiều thôn bản từng bị cô lập hoàn toàn, đời sống người dân đảo lộn. Từ sáng sớm, hàng trăm đồng bào Cơ Tu đã có mặt tại trụ sở UBND xã, vừa để nhận quà tết, vừa được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Không khí nhộn nhịp nhưng trật tự, ấm áp bởi những cái bắt tay, những lời thăm hỏi thân tình giữa cán bộ, y bác sĩ và bà con.

Các bác sĩ đo thị lực cho đồng bào Cơ Tu xã A Vương

Trong khu khám bệnh, những cụ già, phụ nữ, trẻ em được các bác sĩ tuyến cuối của Đà Nẵng tận tình thăm khám các chuyên khoa nội, huyết áp, tiêu hóa, hô hấp, xương khớp, mắt… Máy siêu âm, điện tim, X-quang lưu động được đưa lên vùng cao, giúp người dân lần đầu được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay giữa đại ngàn Trường Sơn. Không chỉ khám, các bác sĩ còn tư vấn cách phòng bệnh, cấp thuốc miễn phí để bà con yên tâm đón tết.

Khám bệnh đường hô hấp cho người dân xã A Vương

Vừa nhận phần quà tết, vừa cầm trên tay túi thuốc mới, chị A Lăng Thị Hiềm (thôn Ta Lang, xã A Vương) xúc động chia sẻ: “Bà con ở đây rất vui khi được đoàn lên thăm, khám bệnh và trao quà. Có đoàn đến, tết với chúng tôi ấm hơn nhiều”.

Các bác sĩ khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các công nhân đang làm việc tại các KCN-CNC TP Đà Nẵng

Song hành với chăm lo sức khỏe cho đồng bào vùng cao, chương trình còn hướng về lực lượng công nhân nghèo đang làm việc tại Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Những phần quà tết kịp thời giúp nhiều gia đình công nhân vơi bớt lo toan trong bối cảnh giá cả tăng cao, thu nhập còn bấp bênh. Đó không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần, để người lao động yên tâm gắn bó với thành phố.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng (áo trắng) và Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 (mặc quân phục) trao quà tết cho xã A Vương

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là sự tham gia của hơn 100 bác sĩ đầu ngành đến từ các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn thành phố. Nhiều bác sĩ mang theo cả trang thiết bị chuyên môn, trực tiếp lên vùng cao, vượt quãng đường xa để chăm sóc sức khỏe cho bà con.

Bác sĩ Phạm Minh Huy, Phó Trưởng khoa Ngoại Chấn thương – Chỉnh hình Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, việc được tham gia chương trình khiến anh và đồng nghiệp cảm thấy ấm lòng, bởi bác sĩ không chỉ chữa bệnh trong bệnh viện, mà còn được mang y đức đến với những nơi còn nhiều thiếu thốn.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng trao quà Tết cho xã A Vương

Chỉ trong một ngày, chương trình đã trao 1.300 suất quà tết trị giá 600.000 đồng/suất cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn và công nhân nghèo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 600 người dân xã A Vương và 500 công nhân. Đồng thời, khám sàng lọc tim mạch cho 500 trẻ em mầm non, tiểu học. Tổng giá trị quà tặng và hỗ trợ ước khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng trao quà tặng công nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Không dừng lại ở đó, qua thăm khám, các bác sĩ còn phát hiện nhiều trường hợp bệnh cần can thiệp sâu. Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng và Bệnh viện Mắt Đà Nẵng đã cam kết tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật, điều trị cho các ca bệnh được phát hiện, giúp bà con có cơ hội điều trị kịp thời, lâu dài, không để nỗi lo bệnh tật đè nặng trong những ngày đầu năm mới.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng tặng quà tết cho công nhân

Đây là mùa xuân thứ năm liên tiếp VOV miền Trung cùng các bệnh viện, đơn vị đồng hành tổ chức chương trình hướng về vùng cao và người lao động khó khăn. Ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc VOV miền Trung chia sẻ, mong muốn không chỉ trao quà, mà còn góp phần chăm sóc sức khỏe, mang đến sự bình an cho bà con, để mùa xuân thực sự là mùa của hy vọng.

Tết nơi vùng cao A Vương và trong những khu công nghiệp vì thế không còn xa xôi. Tết đã về bằng sự sẻ chia, bằng những bàn tay nắm chặt, bằng những nhịp cầu yêu thương nối từ thành phố đến núi rừng, từ xưởng máy đến từng mái nhà nghèo.

Ngày 8-2, Cơ quan thường trú khu vực miền Trung – Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV miền Trung) phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, Sở Y tế TP Đà Nẵng, Hội Thầy thuốc Trẻ TP Đà Nẵng cùng các bệnh viện tuyến cuối và nhiều đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình “Trao quà Tết Bính Ngọ 2026 – Gắn kết Đà Nẵng, lan tỏa yêu thương”; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo và công nhân khó khăn. Đoàn bác sĩ từ các bệnh viện tuyến cuối của TP Đà Nẵng đi khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí tại xã A Vương Ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc VOV miền Trung, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình trao quà tết tặng hộ dân nghèo, khó khăn ở xã A Vương BS.CK 2 Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng trao quà tết cho người dân xã A Vương

