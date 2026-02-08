“Xuân gắn kết - Tết yêu thương" tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi

Chương trình do Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ phối hợp cùng phóng viên của nhiều cơ quan báo chí trung ương, địa phương đang công tác tại Đà Nẵng tổ chức.
Chương trình nhằm kết nối các tấm lòng thiện nguyện, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay mang đến một mùa xuân ấm áp, đủ đầy cho các em nhỏ.
Chương trình tạo nên không khí vui tươi, đầm ấm trong những ngày giáp Tết cổ truyền; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương đến cộng đồng, nhất là với trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.
Chương trình có sự tham gia của nhiều tình nguyện viên nước ngoài cùng tham gia trang trí không gian tết, tặng quần áo mới cho các em nhỏ. Ngoài ra, còn có các hoạt động: Khoảnh khắc mùa xuân; chụp ảnh kỷ niệm cho các em, lì xì đầu năm, giao lưu trò chơi, thưởng thức ẩm thực ngày tết,...
Dịp này, nhiều đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cũng đã trao tặng quà tết, nhu yếu phẩm và kinh phí nhằm đồng hành cùng Trung tâm trong chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi.
Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ được thành lập từ năm 1997. Đến nay, Trung tâm đã nuôi dưỡng gần 550 trẻ em, đã có gần 500 trẻ được tìm kiếm mái ấm gia đình thay thế.
Hiện tại, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ đang nuôi dưỡng 16 trẻ (trong đó có 6 trẻ sơ sinh).
Nguồn lực nuôi dưỡng trẻ chủ yếu dựa vào sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm với chi phí mỗi năm hơn 1 tỷ đồng.