“Xuân gắn kết - Tết yêu thương" tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi

Ngày 8-2, tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ (TP Đà Nẵng), chương trình “Xuân gắn kết - Tết yêu thương" diễn ra trong không khí ấm áp, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc dành cho các em nhỏ tại trung tâm.

Cán bộ, chiến sĩ cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng tham gia chương trình “ Xuân gắn kết - Tết yêu thương”

Chương trình do Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ phối hợp cùng phóng viên của nhiều cơ quan báo chí trung ương, địa phương đang công tác tại Đà Nẵng tổ chức.

Chương trình nhằm kết nối các tấm lòng thiện nguyện, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay mang đến một mùa xuân ấm áp, đủ đầy cho các em nhỏ.

Các tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ tại trung tâm

Chương trình tạo nên không khí vui tươi, đầm ấm trong những ngày giáp Tết cổ truyền; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương đến cộng đồng, nhất là với trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Chương trình có sự tham gia của nhiều tình nguyện viên nước ngoài cùng tham gia trang trí không gian tết, tặng quần áo mới cho các em nhỏ. Ngoài ra, còn có các hoạt động: Khoảnh khắc mùa xuân; chụp ảnh kỷ niệm cho các em, lì xì đầu năm, giao lưu trò chơi, thưởng thức ẩm thực ngày tết,...

Tình nguyện viên nước ngoài tham gia trang trí, tạo không gian Tết cổ truyền

Dịp này, nhiều đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cũng đã trao tặng quà tết, nhu yếu phẩm và kinh phí nhằm đồng hành cùng Trung tâm trong chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi.



Nhiều đơn vị trao tặng quà tết, đồng hành cùng Trung tâm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi

Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ được thành lập từ năm 1997. Đến nay, Trung tâm đã nuôi dưỡng gần 550 trẻ em, đã có gần 500 trẻ được tìm kiếm mái ấm gia đình thay thế. Hiện tại, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ đang nuôi dưỡng 16 trẻ (trong đó có 6 trẻ sơ sinh). Nguồn lực nuôi dưỡng trẻ chủ yếu dựa vào sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm với chi phí mỗi năm hơn 1 tỷ đồng.

PHẠM NGA