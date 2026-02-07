Rộn ràng tái hiện phiên chợ Tết xưa

Hoạt động diễn ra trong ngày 7 và 8-2 tại Bảo tàng Đà Nẵng, với nhiều hoạt động trải nghiệm, mang đậm tính cổ truyền.
Điểm nhấn của sự kiện là không gian “Phiên chợ ngày tết” với các gian hàng ẩm thực dân gian, đồ thủ công, quà tết, áo dài, cây cảnh và các gian hàng ẩm thực đường phố.
Đáng chú ý, “Phiên chợ nhí” được mở ra, tạo cơ hội cho các em nhỏ tham gia bày bán, rèn kỹ năng giao tiếp và sắp xếp hàng hóa dưới sự hỗ trợ của phụ huynh.
Song song hoạt động mua sắm, chương trình tổ chức sân khấu giao lưu “Thanh âm ngày xuân” với các tiết mục văn nghệ, trình diễn acoustic theo khung giờ; khu check-in “Lối xuân gửi ước nguyện” gợi lại phong tục đầu năm viết lời chúc, gửi gắm mong cầu bình an.
Tại chương trình, người dân và du khách trải nghiệm chuỗi hoạt động như gói bánh chưng, bánh tét, nặn tò he, làm gốm, viết thư pháp... Bên cạnh đó còn có các hoạt động vui chơi như nhảy sạp, ô ăn quan, ký họa chân dung,... Triển lãm ảnh “The spice of life - Hương vị của cuộc sống” giới thiệu 80 tác phẩm phản ánh về đời sống, cảnh quan và văn hóa Đà Nẵng.
Tại sự kiện, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, phiên chợ không chỉ để tham quan hay mua sắm, mà quan trọng hơn là tạo trải nghiệm, tương tác, cùng nhau dựng nên không khí tết; qua đó kiên trì với định hướng xây dựng một bảo tàng mở, gần gũi công chúng, đưa di sản sống cùng cộng đồng trong đời sống đương đại.