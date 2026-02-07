Rộn ràng tái hiện phiên chợ Tết xưa

Ngày 7-2, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình Phiên chợ ngày tết với chủ đề “Rước mã khai xuân”, tái hiện sinh động không gian chợ tết, làng nghề truyền thống.

Người dân và du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm tại sự kiện “Rước mã khai xuân”. Ảnh: THANH ÁI

Hoạt động diễn ra trong ngày 7 và 8-2 tại Bảo tàng Đà Nẵng, với nhiều hoạt động trải nghiệm, mang đậm tính cổ truyền.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc phiên chợ tết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Điểm nhấn của sự kiện là không gian “Phiên chợ ngày tết” với các gian hàng ẩm thực dân gian, đồ thủ công, quà tết, áo dài, cây cảnh và các gian hàng ẩm thực đường phố.

Các em trải nghiệm viết chữ tại sự kiện “Rước mã khai xuân”. Ảnh: THANH ÁI

Gian hàng giảm giá 20% cho tất cả đầu sách. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đáng chú ý, “Phiên chợ nhí” được mở ra, tạo cơ hội cho các em nhỏ tham gia bày bán, rèn kỹ năng giao tiếp và sắp xếp hàng hóa dưới sự hỗ trợ của phụ huynh.

Tấm thẻ “Điều ước gửi năm 2026” được người dân treo tại khu vực “Lối xuân gửi ước nguyện”. Ảnh: THANH ÁI

Song song hoạt động mua sắm, chương trình tổ chức sân khấu giao lưu “Thanh âm ngày xuân” với các tiết mục văn nghệ, trình diễn acoustic theo khung giờ; khu check-in “Lối xuân gửi ước nguyện” gợi lại phong tục đầu năm viết lời chúc, gửi gắm mong cầu bình an.

Người dân, du khách trải nghiệm gói bánh tét. Ảnh: THANH ÁI

Khách tham quan mua sắm các sản phẩm sản xuất mang đậm hương vị quê hương xứ Quảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại chương trình, người dân và du khách trải nghiệm chuỗi hoạt động như gói bánh chưng, bánh tét, nặn tò he, làm gốm, viết thư pháp... Bên cạnh đó còn có các hoạt động vui chơi như nhảy sạp, ô ăn quan, ký họa chân dung,... Triển lãm ảnh “The spice of life - Hương vị của cuộc sống” giới thiệu 80 tác phẩm phản ánh về đời sống, cảnh quan và văn hóa Đà Nẵng.

Mỗi bức ảnh là một lát cắt về đời sống, văn hóa, cảnh quan của Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hướng dẫn têm trầu cánh phượng tại khu vực trải nghiệm. Ảnh: THANH ÁI

Tại sự kiện, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, phiên chợ không chỉ để tham quan hay mua sắm, mà quan trọng hơn là tạo trải nghiệm, tương tác, cùng nhau dựng nên không khí tết; qua đó kiên trì với định hướng xây dựng một bảo tàng mở, gần gũi công chúng, đưa di sản sống cùng cộng đồng trong đời sống đương đại.

XUÂN QUỲNH - THANH ÁI