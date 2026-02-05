Đà Nẵng khai mạc Chợ Tết Công đoàn năm 2026

Tối 5-2, tại quảng trường Trung tâm hành chính phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng), Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng khai mạc chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và "Chợ Tết Công đoàn năm 2026".

Theo ban tổ chức, năm nay, Chợ Tết Công đoàn được tổ chức tại 4 điểm chính và 3 điểm lưu động ở các khu công nghiệp, với hơn 90 gian hàng, góp phần mang tết đến gần hơn với công nhân, người lao động.

Dịp này, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tặng 24.000 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ngân sách thành phố chi 12 tỷ đồng, tài chính công đoàn 12 tỷ đồng.

Chợ Tết Công đoàn năm 2026 dành tặng hơn 65.000 phiếu mua hàng với tổng trị giá trên 6,5 tỷ đồng cho người lao động

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cũng tổ chức “Chuyến xe Công đoàn” đưa gần 4.000 đoàn viên về quê đón tết và cấp 2.000 vé tàu miễn phí cho công nhân, người lao động; tặng quà cho người lao động không về quê ăn tết, lao động đơn thân tại các khu nhà trọ; tổ chức bữa cơm tất niên Công đoàn tại các doanh nghiệp có đông đoàn viên.

Đặc biệt, Chợ Tết Công đoàn năm 2026 dành tặng hơn 65.000 phiếu mua hàng với tổng trị giá trên 6,5 tỷ đồng, giúp đoàn viên, người lao động mua sắm hàng hóa tết chất lượng với giá ưu đãi.

Ngoài ra, người lao động còn được thụ hưởng 6.150 phiếu mua hàng trực tuyến, hàng trăm suất quà tiền mặt và hiện vật từ nguồn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao quà tết cho đoàn viên, người lao động

*Ngày 5-2, trong khuôn viên Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, những điệu múa rộn ràng do chính các em nhỏ đang điều trị bệnh biểu diễn đã mang đến không khí tươi vui, ấm áp. Các tiết mục văn nghệ mộc mạc, còn nhiều vụng về, nhưng chứa đựng nghị lực, niềm tin và khát vọng hướng về tương lai.

Ấm áp phiên chợ Tết tại bệnh viện. Thực hiện: XUÂN QUỲNH - THANH ÁI

Tiết mục văn nghệ của các bệnh nhi trình diễn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trao quà tết cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phiên chợ thu hút đông bệnh nhi và người nhà tham gia. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngay sau đó, chương trình “Phiên chợ tết 0 đồng” chính thức diễn ra, tạo nên không gian rộn ràng, ấm cúng cho bệnh nhi và người thân. Hơn 16 gian hàng với nhiều mặt hàng thiết yếu như bánh mứt, quần áo, ba lô, đồ dùng sinh hoạt… được bố trí khoa học.

Bên cạnh đó là khu trò chơi dân gian, máy gắp thú, chụp ảnh lưu niệm. Tất cả đều được trao tặng miễn phí, giúp các bệnh nhân có thêm điều kiện đón tết đủ đầy hơn.

Các em nhỏ hào hứng tham gia trò chơi ném vòng trúng quà. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tổng kinh phí thực hiện chương trình ước khoảng 525 triệu đồng. Theo TS-BS Phạm Chí Kông, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, bệnh viện đang điều trị cho nhiều đối tượng đặc biệt, trong đó có không ít trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, bên cạnh công tác chuyên môn, việc chăm sóc đời sống tinh thần cho bệnh nhân luôn được chú trọng.

“Chúng tôi mong muốn các em có được tâm lý thoải mái, an tâm trong suốt quá trình điều trị. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà quan trọng hơn là tạo sân chơi, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các em”, TS-BS Phạm Chí Kông chia sẻ.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn quần áo tại các gian hàng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Những phần quà thiết thực tại phiên chợ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

PHẠM NGA - XUÂN QUỲNH - THANH ÁI