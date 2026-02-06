Không gian “Tết Làng Chài” thu hút du khách tại Công viên Biển Đông

Chiều 6-2, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức khai mạc chương trình “Xuân Yêu Thương 2026” tại Công viên Biển Đông (phường An Hải).

Du khách tập gói bánh tét. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từ nay đến ngày 10-2, chương trình “Xuân yêu thương 2026” tái hiện không gian ngày tết đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Điểm nhấn là không gian “Tết làng chài” tái hiện khung cảnh tết truyền thống bằng vật liệu tre, nứa; trang trí tiểu cảnh nồi bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào, đèn lồng; trưng bày tranh chủ đề “Đà Nẵng - Mùa xuân”.

Tái hiện những khoảnh khắc đời thường người dân làng chài. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại chương trình, người dân và du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động đặc trưng của Tết Việt như gói bánh chưng, bánh tét, làm bánh mứt truyền thống, thưởng thức ẩm thực dân gian. Bên cạnh đó là các trò chơi và hoạt động nghệ thuật đường phố như nhảy sạp, đập niêu, hô hát bài chòi, vẽ chân dung, âm nhạc đường phố, khiêu vũ “Vũ điệu mùa xuân”.

Trao quà đến công nhân vệ sinh môi trường, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và người địa phương có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chương trình cũng dành không gian riêng cho thiếu nhi với các hoạt động sáng tạo như biểu diễn trang phục ngày Tết, làm thiệp chúc xuân, tô màu, vẽ tranh chủ đề mùa xuân, sáng tạo đồ trang trí và giao lưu với các nhân vật hoạt hình.

Du khách tham gia nhảy sạp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Vẽ chân dung. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Trần Đại Nghĩa, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, chương trình nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống đến du khách, góp phần làm phong phú hoạt động lễ hội của thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thông qua “Xuân Yêu Thương 2026”, Ban quản lý kỳ vọng góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến không khí lễ hội sôi nổi, phục vụ người dân và du khách đón năm mới sum vầy, trọn vẹn.

XUÂN QUỲNH