Đà Nẵng ra mắt tiện ích tra cứu thông tin chuyến bay trên Danang Smart City

Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TP Đà Nẵng phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ra mắt tiện ích “Thông tin chuyến bay” trên ứng dụng Danang Smart City.

Ngày 27-8, Sở KH-CN TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện chủ trương của UBND TP Đà Nẵng về đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ số, sở đã phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ra mắt tiện ích “Thông tin chuyến bay” trên ứng dụng Danang Smart City.

Sở KH-CN TP Đà Nẵng phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ra mắt tiện ích “Thông tin chuyến bay” trên ứng dụng Danang Smart City

Tiện ích được triển khai trên cơ sở chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực từ Hệ thống cơ sở dữ liệu điều hành sân bay (AODB). Việc ra mắt tiện ích nằm trong khuôn khổ Lễ công bố triển khai các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Người dân và du khách có thể tra cứu thông tin chuyến bay, nhà ga, quầy làm thủ tục, cửa khởi hành và trạng thái chuyến bay theo thời gian thực. Người dùng cũng có thể nhận thông báo khi lịch bay, giờ cất/hạ cánh hoặc cửa ra máy bay có thay đổi.

Bên cạnh đó, tiện ích cung cấp bản đồ sân bay, hỗ trợ tìm kiếm quầy làm thủ tục, khu vực soi chiếu, cửa khởi hành và các tiện ích bên trong sân bay. Người dùng cũng có thể tra cứu phương tiện di chuyển đến và đi từ sân bay như xe buýt, taxi, xe công nghệ.

Để sử dụng, người dân và du khách tải ứng dụng Danang Smart City, sau đó tại thanh tìm kiếm nhập “Thông tin chuyến bay” hoặc chọn tiện ích này trên màn hình trang chủ.

NGUYÊN KHÔI