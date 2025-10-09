Đà Nẵng lan tỏa thói quen thanh toán số, hướng tới đô thị thông minh

Chiều 9-10, Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước khu vực 9, Thuế Đà Nẵng và VNPAY tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Thanh toán không dùng tiền mặt và hóa đơn điện tử – Xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ số”.

Chương trình Tọa đàm trực tuyến “Thanh toán không dùng tiền mặt và hóa đơn điện tử – Xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ số”

Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong chuyển đổi số, những mô hình, giải pháp thanh toán và hóa đơn điện tử đã được triển khai mạnh mẽ, góp phần hình thành nếp sống hiện đại, văn minh.

Ông Võ Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 cho biết, theo thống kê, có 821 ATM, 82.000 điểm chấp nhận thanh toán, trong đó có 3.547 thiết bị POS, 4.390 tài khoản cá nhân mới được mở. Có 226 triệu món giao dịch qua kênh điện tử, chiếm tỷ lệ 87,5% tổng số giao dịch thanh toán. Hệ thống hạ tầng ngân hàng, mã QR, ví điện tử ngày càng phát triển, giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với thanh toán số. Tuy nhiên, một số hạn chế còn tồn tại như: người dân lớn tuổi, ở vùng nông thôn, miền núi còn thói quen dùng tiền mặt; việc kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các ngân hàng, ví điện tử, đơn vị cung ứng dịch vụ còn hạn chế.

Ông Võ Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 thông tin

Theo ông Ngô Đình Hùng, Phó Trưởng Cục Thuế TP Đà Nẵng, việc áp dụng hóa đơn điện tử đã mang lại lợi ích rõ rệt cho cả doanh nghiệp, người dân và cơ quan quản lý. Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ; người tiêu dùng dễ dàng tra cứu, xác thực hóa đơn; cơ quan thuế quản lý minh bạch, chống gian lận hiệu quả. Dù vậy, nhiều hộ kinh doanh nhỏ, lẻ vẫn còn e ngại do hạn chế về thiết bị, kỹ năng và thói quen sử dụng.

Ngành thuế đang triển khai đồng bộ các giải pháp “cầm tay chỉ việc”, lập tổ hỗ trợ trực tiếp và phối hợp cùng phường, xã để hướng dẫn người dân chuyển đổi thuận lợi nhất. Đặc biệt, ngành cũng duy trì đường dây nóng, hộp thư điện tử và kênh Zalo hỗ trợ kỹ thuật, giúp người dân, doanh nghiệp nhanh chóng được giải đáp khi gặp sự cố trong quá trình đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử.

Ông Ngô Đình Hùng, Phó Trưởng Cục Thuế TP Đà Nẵng chia sẻ

“Ngành thuế đang đẩy mạnh phối hợp và liên thông dữ liệu với các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán nhằm tăng tính minh bạch, ngăn gian lận thuế. Việc này giúp giám sát dòng tiền, kiểm soát rủi ro về hóa đơn và doanh thu của doanh nghiệp, hộ kinh doanh một cách kịp thời, chính xác. Đồng thời, ngành thuế ứng dụng công nghệ để phân tích, cảnh báo giao dịch bất thường, góp phần phát hiện và ngăn chặn gian lận, trốn thuế từ sớm, từ xa”, ông Ngô Đình Hùng nêu.

Còn ông Trần Mạnh Nam, Giám đốc Khối doanh nghiệp VNPAY, cho rằng, sự thành công của phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt tại Đà Nẵng là kết quả của ba yếu tố cộng hưởng: công nghệ, chính sách và thói quen người dân. Công nghệ là nền tảng giúp thanh toán trở nên nhanh chóng, an toàn; chính sách là “đòn bẩy” để mở rộng hạ tầng thanh toán số; còn thói quen của người dân mới là yếu tố quyết định cuối cùng. Khi nhận thấy sự tiện lợi và an toàn, người dân sẽ dần hình thành thói quen thanh toán số thay cho tiền mặt.

Theo ông Trần Mạnh Nam, đơn vị hiện phát triển các giải pháp VNPAY-QR, SmartPOS, PhonePOS hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tích hợp xuất hóa đơn điện tử và chữ ký số theo Nghị định 70, giúp tiểu thương tiết kiệm thời gian và chi phí. Đối với người dùng, VNPAY mở rộng dịch vụ du lịch – giải trí, đặt taxi, khách sạn, vé tham quan trên ứng dụng, kèm các chương trình ưu đãi, hoàn tiền nhằm khuyến khích thanh toán số.

Bên cạnh đó, VNPAY góp phần xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh thông qua việc phổ cập mã QR từ chợ truyền thống đến điểm du lịch, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, đảm bảo an toàn dữ liệu theo chuẩn quốc tế.

XUÂN QUỲNH