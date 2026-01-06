Đà Nẵng tăng tốc cải cách, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ mới

Chiều 6-1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị ghi nhận kết quả phục hồi, tăng trưởng kinh tế – xã hội tích cực, xác định khu thương mại tự do là trụ cột phát triển mới và yêu cầu hành động quyết liệt để tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: XUÂN QUỲNH

FTZ trở thành trụ cột phát triển mới

Báo cáo tại hội nghị, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết, năm 2025, kinh tế – xã hội thành phố đạt nhiều kết quả tích cực: GRDP tăng 9,18%, xếp thứ 9/34 địa phương; quy mô GRDP ước đạt 316,1 nghìn tỷ đồng, đóng góp khoảng 2,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 4.287 USD.

Khu vực dịch vụ tăng 9,34%, tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Năm 2025, thành phố cấp mới 94 dự án trong nước với tổng vốn gần 118,8 nghìn tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 12,6 nghìn tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch; thu ngân sách đạt trên 63,62 nghìn tỷ đồng, đạt 125,4% dự toán HĐND giao.

Năm 2026, Đà Nẵng tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, ưu tiên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 95% kế hoạch, xây dựng thành phố an toàn, đáng sống.

Theo ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, giai đoạn 2005–2024, Đà Nẵng đã hoàn thành khoảng 18.500 căn nhà ở xã hội, trong đó ngân sách đầu tư khoảng 11.000 căn. Năm 2025, Đà Nẵng triển khai Đề án 1 triệu căn hộ với chỉ tiêu 28.955 căn giai đoạn 2025–2030; riêng năm 2025 là 2.676 căn và năm 2026 là 4.979 căn. Sau hợp nhất, Đà Nẵng rà soát 46 khu đất với 134 ha để phát triển nhà ở xã hội. Năm 2025, thành phố hoàn thành 5 dự án với 2.907 căn, đạt 108% chỉ tiêu; năm 2026 quyết tâm hoàn thành 4.979 căn, tập trung cải cách thủ tục, bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, năm 2025 là năm bản lề triển khai Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng. FTZ số 5 đã được khởi động ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng; các FTZ còn lại được chuẩn bị theo lộ trình. Năm 2025, các khu FTZ được số hóa bằng công nghệ BIM scan, chuẩn hóa thủ tục theo cơ chế một đầu mối, rút ngắn 20–30% thời gian xử lý. Năm 2026, ban quản lý cam kết triển khai đúng tiến độ, tiếp tục cải cách thủ tục, đưa FTZ trở thành động lực phát triển mới của thành phố.

Tạo nền tảng nhiệm kỳ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và cam kết rõ nét của người đứng đầu các sở, ban ngành thể hiện trong các tham luận, coi đây là điểm mới, tạo cơ sở để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2026.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đánh giá năm 2025, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực: kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách hơn 63.000 tỷ đồng; công tác điều hành linh hoạt, chủ động trong quá trình hợp nhất Quảng Nam – Đà Nẵng và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hiệu quả hậu quả thiên tai, giữ vững ổn định xã hội, tạo nền tảng phục hồi du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn còn những khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, phương thức điều hành, quy hoạch, hạ tầng và an sinh xã hội cần tập trung tháo gỡ.

Về nhiệm vụ năm 2026, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị UBND bám sát Nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy; triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; tháo gỡ điểm nghẽn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy giải ngân đầu tư công, hoàn thành điều chỉnh quy hoạch và chủ động phòng, chống thiên tai.

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kết luận hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đồng chí Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, năm 2025 dù đối mặt nhiều khó khăn, nhất là từ hợp nhất địa giới hành chính và sắp xếp bộ máy, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, thành phố vẫn đạt kết quả tích cực. Năm 2026, Đà Nẵng sẽ hành động quyết liệt, xử lý công việc nhanh, dứt điểm; phát huy cơ chế đặc thù, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự.

XUÂN QUỲNH