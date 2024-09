Từ đêm 18-9, do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều nơi tại TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Tại huyện Hòa Vang, do mưa lớn, nước sông Cu Đê dâng cao, một số khu vực ngập trong biển nước, giao thông bị chia cắt.